Hagnau (up) "Ich freue mich, dass ein Dorf wie Hagnau mit 1500 Einwohnern inzwischen eine kulturelle Metropole am Bodensee ist, und bin stolz, dabei mitmachen zu dürfen." Mit diesen Worten hat Dirigent Georg Mais die Konzertbesucher im Hagnauer Rathaus zu einer ganz besonderen Veranstaltung begrüßt.

Pro Miete fallen 1700 bis 1900 Euro an

Er und Hagnaus Bürgermeister Volker Frede möchten für die inzwischen vielen Konzerte während des Jahres einen eigenen Flügel anschaffen; denn das ständige Anmieten ist teuer – pro Miete fallen zwischen 1700 und 1900 Euro an – und umständlich. "Wenn wir die Miete der letzten zehn Jahre in einen Flügel gesteckt hätten, wäre er wohl schon fast abbezahlt", vermutete Frede.

Mais: 40 000 Euro muss man einkalkulieren

Doch so ein Flügel ist teuer. "Wir brauchen zwar kein Spitzeninstrument wie in der Hamburger Elbphilharmonie für mehrere 100 000 Euro", betonte Mais. "Doch um die 40 000 Euro muss man auch für ein Gebrauchtinstrument einkalkulieren." So viel Geld könne eine kleine Gemeinde nicht aufbringen. "Deshalb wenden wir uns an die interessierte Öffentlichkeit und bitten die Liebhaber unserer Konzerte um Spenden.

Wer möchte, kann auch eine Taste kaufen

Dabei kann natürlich jeder so viel geben, wie er möchte. Wir bieten aber auch die Möglichkeit, sich bestimmte Tasten zu kaufen. Eine weiße Taste kostet 300 Euro, eine schwarze 150 Euro." Bei 50 weißen und 35 schwarzen Tasten käme das auf rund 20 000 Euro, also die Hälfte des benötigten Betrages. "Aber wenn es wenigstens ein Drittel würde, wäre uns auch schon geholfen."

Spendernamen werden auf die Tasten gesetzt

Der Erwerb der Tasten wird an einem Modell dokumentiert, das Schreiner Hubert Ehrlinspiel angefertigt hat und das im Rathaus steht. Dort werden die Spendernamen auf die Tasten gesetzt. Einige davon sind bereits vergeben und auch unter den Besuchern gab es Interessenten.

Konzert und Lesung mit Pedro Aguiar Silva und Georg Mais

Um diese positiv einzustimmen, gab es nicht nur Wein und Häppchen, sondern als Höhepunkt des Abends ein Konzert der besonderen Art: Der 28-jährige, mehrfach preisgekrönte brasilianische Gitarrist Pedro Aguiar Silva begleitete mit insgesamt zehn Stücken die Lesung von Georg Mais, die unter dem Motto "Musik und Liebe und Wein" stand und so die Verbindung von Hagnau zur Klassik betonte.

