von Uwe Petersen

Die bereits im Februar beschlossene Neugestaltung des Hagnauer Friedhofes kam erneut auf die Tagesordnung des Gemeinderats. Denn die Ausschreibung hatte ein wenig erfreuliches Ergebnis: Alle Angebote der Ausschreibung lagen deutlich über dem errechneten und daher beschlossenen Ansatz von 73 167 Euro. Selbst das günstigste Angebot wies eine Differenz von 12 457 Euro aus und belief sich auf 85 624 Euro. Dazu kommen noch einmal 13 879 Euro für das geplante grüne Gräberfeld, sodass eine Lücke von fast 30 000 Euro klaffte.

Die Möglichkeit der Aufhebung dieser und dann einer neuen Ausschreibung wurde verworfen. Um die Kosten etwas zu dämpfen, beschloss der Rat allerdings drei Änderungen, die Architekt René Fregin als substanziell unbedenklich bezeichnete.

In der Anfahrt zu den Parkplätzen wird statt einer doppelten nur eine einfache Asphaltschicht verbaut; im Bereich des Zugangs und des grünen Gräberfeldes wird jeweils statt Granit ein deutlich günstigeres Betonpflaster verwendet. Das spart zusammen 11 422 Euro, sodass die Kosten jetzt bei rund 88 000 Euro liegen. Die fehlenden 15 000 Euro will Bürgermeister Volker Frede aus Ersparnissen in anderen Positionen gewinnen oder – falls das nicht klappt – vom Rat in einem Nachtragshaushalt beschließen lassen.

Baubeginn ist laut René Fregin Anfang Mai. Die Arbeiten sollen laut Planung rund vier Wochen dauern.