von Lorna Komm

Unter freiem Himmel, begleitet von Wellenrauschen und Vogelgezwitscher, erhielten 16 Kinder und Jugendliche das heilige Sakrament der Taufe. Die vier Pfarrer aus den Gemeinden Meersburg, Markdorf und Immenstaad hatten zum gemeinsamen Gottesdienst mit Seetaufe in das Strandbad Hagnau geladen. Während die für Überlingen geplante Seetaufe kurzfristig aufgrund des Wetters in die Kirche verlagert wurde, vertrauten die Seelsorger der Wettervorhersage und wurden nicht enttäuscht.

Meersburg Evangelische Kirchengemeinde will neue Wege gehen Das könnte Sie auch interessieren

Wasser und Vertrauen

In lockerer Atmosphäre, auf Bierbänken oder Picknickdecken sitzend, folgten rund 200 Besucher dem Gottesdienst und sangen gemeinsam Lieder. Die evangelischen Geistlichen Sigrid Süss-Egervari (Meersburg), Tibor Nagy (Markdorf), Kristina Wagner (Markdorf) und Martin Egervari (Immenstaad) hielten abwechselnd den Gottesdienst, die Predigt sprach die Meersburger Pfarrerin.

Rund 200 Besucher kamen anlässlich der Seetaufe in das Hagnauer Strandbad. | Bild: Lorna Komm

Zur Taufe gehöre Wasser sowie Vertrauen – sowohl das zwischen Jesus und den Menschen als auch das zwischen Eltern und Kindern. „Taufe heißt sich retten lassen“, sagte Süss-Egervari und so gebe es Kirchen, in denen der Täufling komplett unter Wasser getaucht werde, um das Symbol des Rettens zu verdeutlichen. „Darauf verzichten wir hier aber“ fügte die Pfarrerin lachend an.

Familien schätzen besondere Atmosphäre unter freiem Himmel

An vier Stellen gingen die Pfarrer jeweils einzeln mit den Tauffamilien ihrer Gemeinden in den Bodensee. Eltern und Paten beantworteten die Tauffragen, die Täuflinge bekamen ihren Taufspruch und mit dem Seewasser wurde der Taufritus vollzogen. Der zwölfjährige Leon Degirmenci, dessen jüngere Schwester Lilly ebenfalls getauft wurde, erzählte, warum er sich für eine Seetaufe entschieden hat: „Meine Eltern haben mich gefragt, ob ich das möchte. Ich finde die Seetaufe toll. Direkt im Wasser ist das schöner als in der Kirche.“

Eine ähnliche Begründung für die Seetaufe seiner Tochter hatte Oliver Maschmann. Dem Immenstaader gefiel das Konzept, er hätte sein Kind nicht in der „engen und strengen Atmosphäre“ einer Kirche taufen lassen wollen. „Der Freiheitsgedanke, der dahinter steht, gefällt uns besser als eine formelle Veranstaltung“, erläuterte er.