von Uwe Petersen

Hagnaus Bürgermeister Volker Frede ist ein Zahlenmensch. So verwundert es nicht, dass er einen aktuellen Einblick in das Hagnauer Leben aus Sicht des Standesamtes gewährte. Und dieser Blick ist spannender, als man es von nackten Zahlen erwartet hätte.

Mehr Geburten als Todesfälle

Die reine Einwohnerzahl – sie lag am Stichtag, dem 30. September 2018, bei 1467 – sagt noch nicht viel über die Gemeinde aus. Dass Hagnau aber mehr Geburten zu feiern (14) als Todesfälle zu beklagen hat (elf), ist verwunderlich, denn "Hagnau hat den höchsten Altersdurchschnitt im Bodenseekreis", so der Schultes. Die Zusammensetzung der Geschlechter (52,1 Prozent weiblich, 47,9 Prozent männlich) sei übrigens seit Jahren gleich geblieben. Beliebt ist Hagnau als romantischer Schauplatz für Paare: 25 Ehen wurden 2018 in Hagnau geschlossen, darunter waren neun Paare aus Hagnau. "Eine erstaunlich hohe Zahl." Dagegen sei die Anzahl der Kirchenaustritte (fünf) stark rückläufig.

236 Ausweise ausgestellt

Sehr viel mehr beschäftigte sich die Verwaltung mit der Fluktuation: Es gab 217 Wegzüge und 199 Zuzüge. 37 Bürger zogen innerhalb Hagnaus um. Die Anzahl der ausgestellten Ausweise ist für eine kleine Gemeinde erheblich: 236 waren es im vergangenen Jahr. 126 Personal-Ausweise, 81 Pässe, 24 Kinderausweise und fünf vorläufige Ausweise gingen über den Schreibtisch des Standesamtes.

205 Auskünfte und 791 Anfragen

Besonders arbeitsintensiv seien die insgesamt 205 Auskünfte, Urkunden und Bescheinigungen. "Da müssen wir oft lange in den Archiven suchen, ehe wir die nötigen Unterlagen gefunden haben", erklärte Hagnaus Standesbeamter Timo Waizmann. Dazu kämen 791 Anfragen von anderen Behörden. "Und das läuft ja alles nebenbei", machte Frede klar, dass die eigentliche Tagesarbeit damit noch gar nicht geleistet sei. Zehn Bauanträge 2018 waren wohl eine Ausnahme: "Die haben wir bis heute schon".

Ältester Hagnauer wird 100 Jahre alt

Die rückläufige Anzahl an Führungszeugnissen aber ist Trend: In den letzten Jahren hatten fast alle Ehrenamtlichen bereits eines beantragt. Auf ein Ereignis freut sich Frede heute schon: Die älteste Person in Hagnau (99) wird in diesem Jahr 100 Jahre alt.