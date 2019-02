von Uwe Petersen

Nachdem sich die Hagnauer Narren vorm HD-Café gesammelt hatten, zogen sie lautstark durchs Dorf zum Gwandhaus, um die Kindergarten- und Schulkinder zu befreien. Die bedankten sich mit Vorführungen im großen Saal. Und dann ging es geschlossen zum Rathaus: die Musik vorweg, die Elfer dahinter und dann alle Narren. So war bald der ganze untere Flur voll besetzt.

Hagnau Die schönsten Bilder: So bunt war der Rathaussturm in Hagnau Das könnte Sie auch interessieren

Narrenvater Frank Hiestand hatte angesichts dieser Massen leichtes Spiel. Er hielt der Verwaltung und vor allem Bürgermeister Volker Frede vor, in Hagnau einen Schilderwald aus Verkehrszeichen zu installieren, und mokierte sich darüber, dass man nicht mehr Strandbad sagen dürfe: "Dann tauft erst mal die Strandbadstraße um." Sein Vorschlag: "Naturstrand mit Bademöglichkeit-Straße". Schließlich brachte er das geheime Millionenprojekt zur Anklage. "Selbst beim Schnabelgiere Allerlei war das Thema mit dabei. Wir Hagnauer seien Flaschen, hat es dort geheißen, dass wir uns das gefallen ließen." Und deshalb forderte er: "Wir übernehmen hier ganz plump: Rück den Schlüssel raus, Du Lump!"

Das ganze Rathaus voller Narren: Da konnte sich die Verwaltung trotz heftiger Gegenwehr nicht lange halten. | Bild: Uwe Petersen

Dem hatte Frede wenig entgegenzusetzen. Er schmeichelte zwar dem Volk: "1222 Tage, das ist für mich gar keine Frage, darf ich nun – ach wie fein – Euer Bürgermeister sein". Er versuchte, seine Taten zu rechtfertigen, sprach gar vom Konzept "Straßen 4.0", beklagte sich: "Verkehr zu kriegen, ist nicht schwer, ihn loszuwerden umso mehr", kreierte die Idee einer Aquariumstraße "zu leiten die Autos durch den See" und warf den sanierten Rosenweg in die Waagschale: "Wollt ihr nen neuen Rosenweg? Der nun – und dafür gibt’s Beleg – hat keine Löcher mehr. Er macht so richtig was her."

Die Hagnauer Närrinnen tragen immer besonders kreative Kostüme. Von diesen Neandertalerinnen mit ihren Mammutknochen könnte "Mann" das Fürchten lernen. | Bild: Uwe Petersen

Doch schließlich musste er sich der Narrenmenge beugen und ergab sich in sein Schicksal: "Dann nehmt den Schlüssel zu der Macht und nutzt ihn mit Bedacht. Als Schultes werd ich ohne Klagen bis Aschermittwoch nichts mehr sagen."