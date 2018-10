von Uwe Petersen

Der Zeitpunkt bietet sich an: Wegen des anstehenden Breitbandausbaus sind die Rahmenbedingungen günstig – finanziell und von der gesamten Maßnahme her. So ist es der Verwaltung gelungen, die Interessen der Anwohner und der Gemeinde unter einen Hut zu bringen.

Nur ein Teil der Straße gehörte der Gemeinde

Das schien bisher wegen der schwierigen Besitzverhältnisse unmöglich. Denn der Gemeinde gehört nur ein Teil der Straße, oft nur ein schmaler Streifen in der Mitte. Insgesamt 52 Prozent gehören dagegen den angrenzenden Eigentümern – und das noch in völlig unterschiedlichem Ausmaß. Am einfachsten wäre es gewesen, wenn die Gemeinde die gesamte Restfläche aufgekauft hätte. Doch während einige Anwohner einem Verkauf zugestimmt hatten, andere gar ihren Anteil kostenlos abgegeben hätten, waren wieder andere nicht bereit, sich von ihrem Streifen zu trennen.

Kompromiss von Eigentümern schriftlich akzeptiert

In längeren Verhandlungen wurde schließlich – so der Bericht von Bürgermeister Volker Frede – "ein gemeinsamer Weg entwickelt", der "von allen Eigentümern schriftlich akzeptiert" wurde. Der Kompromiss sieht vor, dass die Gemeinde 80 000 Euro übernimmt. Außerdem wird auf Gemeindekosten ein Breitbandkabel verlegt. Jeder Eigentümer zahlt pauschal 1000 Euro.

Kosten werden auf Wohneinheiten verteilt

Die dann noch verbleibenden Kosten werden auf die vorhandenen Wohneinheiten verteilt. Ein Eigentümer von drei Wohnungen zahlt also etwas mehr als einer mit nur einer Wohneinheit. Zudem wurde den Eigentümern schriftlich zugesichert, dass der Rosenweg in den kommenden 20 Jahren nicht erschlossen wird.

Baubeginn noch im Oktober

Baubeginn soll noch im Oktober sein. Vor Weihnachten soll alles fertig sein. Lediglich der abschließende Feinbelag wird erst nach dem Winter aufgebracht. Harald Gutemann zeigte sich begeistert. "Wir sind seit zehn Jahren dran und haben es bisher nicht geschafft. Ein großes Kompliment an die Verwaltung." Dem schloss sich auch Karl Megerle an. "Mein Kompliment dafür, dass es gelungen ist, hier eine Einigkeit zu erzielen." Der Rat stimmte geschlossen zu.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein