Das kleine Museum von Gerda Rößler in Hagnau schmückt ein neues Ausstellungsstück. Eine Puppenstube der Marke Rock und Graner, 1813 bis 1905 in Biberach an der Riß, steht jetzt in einer der Vitrinen links vom Eingang. Erstanden hat Rößler die Miniaturwelt bei einer Auktion im Hause Lankes. Gesteigert hat die Sammlerin gegen 15 Personen. Den Preis möchte sie nicht verraten. Nur so viel sagt sie: „Das ist der Rolce Royce unter den Puppenstuben.“ Die vielen kleinen Einzelteile sehen aus wie Holz. Gefertigt sind die Balken, Möbel und anderen Einrichtungsgegenstände aber aus Metall. Das Weißblech wurde so bemalt, dass es täuschend echt wie Holz aussieht. Mit dabei ist eine seltene Lithophanie, kaum größer als eine Briefmarke, innen aus Porzellan, gerahmt mit Metall. Lithophanien sind Reliefdarstellungen, die durch Licht durchscheinend werden. Rößler hat für diesen Zweck Kerzen, die etwa einen Zentimeter groß sind und einen Durchmesser von nur wenigen Millimetern haben.

Die Rock-und-Graner-Puppenstube zeigt optisch den Wechsel vom Biedermeier in den Historismus, das war in den Jahren 1860 bis 1870. Klare Linien und hohe Räume dominieren. Puppenstuben sind keine Fantasiegebilde. Sie bilden die damalige Realität ab. „Meistens haben Buben damit gespielt, oft analog zum Gewerbe des Vaters“, sagt Rößler. In ihrer Sammlung finden sich Lagerhäuser und Kaufläden, die das belegen. Seit 1976 trägt sie die Exponate zusammen. Eine Puppe von 1830 ist ihr ältestes Ausstellungsstück. Drei bis vier Stunden beschäftigt sie sich durchschnittlich jeden Tag mit der Sammlung, die sich im Keller ihres Hauses in Hagnau befindet. „In Dänemark gibt es viele Museen in Privathäusern“, sagt sie. Gerüst des Museums ist heute ein Förderverein. Er hat 35 Mitglieder. 2016 wurde das 30-jährige Bestehen des Museums gefeiert. In den Sommern der 90er-Jahre zählte Rößler bis zu 3000 Besucher. Heute sind es pro Sommer 400 Besucher. „Das sind zu wenig“, erklärt sie. Gruppen suchen sich das kleine Museum öfter mal als Ziel aus. Von Rößler werden sie Stück für Stück durch die Schau geführt, wenn sie es möchten. „Ich könnte stundenlang erzählen“, sagt sie.

Gerda Rößler und ihr Lebenspartner Wolfgang Hoffmann beim 30-Jährigen des Museums. | Bild: Uwe Petersen

Viele Stunden fließen ebenso in die Restaurierung von Ankäufen oder Schenkungen. „Ein guter Sammler hat die Aufgabe, die Stücke zu erhalten, in ihren alten Zustand zurückzuversetzen“, so Rößler. Sie will den Charme des Vergänglichen zeigen. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Wolfgang Hoffmann, selbst Sammler, hat sie schon viele Puppenstuben aufgearbeitet. Eine Lampe hat sie mal bei einem Mundbläser neu anfertigen lassen. Der Aufwand ist riesig. Da erscheint das Abstauben, das einmal pro Jahr ansteht und fünf bis sechs Wochen dauert, doch fast wie ein Klacks.

Das Museum Das kleine Museum, so der Name, wurde 1986 von Gerda und Erich Rößler gegründet und im Keller des eigenen Hauses in Hagnau eingerichtet. Es zeigt Puppenstuben, Kaufläden und deren Ausstattung aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die Gerda Rößler in jahrelanger Sammeltätigkeit zusammengetragen hat. Erich Rößler starb 2008. Ein Jahr zuvor war der Förderverein gegründet worden, dem unter anderem Hagnaus ehemaliger Bürgermeister Simon Blümcke angehört. Gerda Rößlers neuer Partner Wolfgang Hoffmann brachte seine Blechauto-Sammlung in die Beziehung mit. Der Eintritt ins Museum kostet 4 Euro, mit Gästekarte 3,50 Euro. Weitere Informationen unter www.puppen-und-spielzeugmuseum.de. In ihrem Buch "Geschichten, die das Sammeln schrieb" hat Rößler ihre Erfahrungen zusammengetragen.

