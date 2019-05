von SK

Dass Bilder unterschiedliche Gefühle wecken können, beweist dieses Foto, das Leserreporter Reinhold Köfer am Bodenseeufer in Hagnau geschossen hat. Für „tolle Stimmungen“ sorgte seiner Ansicht nach das verspätete Aprilwetter am Wochenende.

Bild: Reinhold Köfer

Andere sehen in den dunklen Wolken wohl eher einen Vorboten für Sturm und daher eher etwas Bedrohliches. So oder so zeigt das Bild ein beeindruckendes Schauspiel der Natur.