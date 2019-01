von Uwe Petersen

Hagnau – Wenn zum Winzertrunk in den Hagnauer Winzersaal geladen wird, dann kommen viele Gäste aus Hagnau und der näheren Umgebung, um das Jahr gemeinsam mit Bekannten und Geschäftsfreunden bei einem guten Wein und netten Geprächen einzuläuten. Das war auch die Grundidee von Pfarrer Hansjakob im Jahr 1906, als er den Pokal stiftete und damit die Tradition des Winzertrunks begründete: in entspannter Atmosphäre das Gemeinsame zu betonen und eventuelle Händel beizulegen.

Hermann Dimmeler (l.) überrascht den frisch wiedergewählten Vorsitzenden Karl Megerle und seine Frau Gabi mit der Nachricht, dass er bereits 30 Jahre in Aufsichtsrat und Vorstand des Winzervereins aktiv sei. | Bild: Uwe Petersen

Was bringt der Jahrgang 2018?

Ein zentraler Punkt des Abends ist die Rückschau des Vorsitzenden Karl Megerle auf das vorige Jahr. Die fiel diesmal gewaltig aus, so wie auch das Jahr 2018 gewaltig war. "Es war das außergewöhnlichste Winzerjahr in Bezug auf die Witterung, das es je gab. Es war das Jahr mit dem frühesten Austrieb, der frühesten Blüte und dem frühesten Herbstbeginn in der Erinnerung der Winzer." Doch auch wenn "dieses Jahr in der Winzerchronik einen besonderen Platz einnehmen" wird, hofft Megerle, dass "wir in Jahrzehnten unseren Enkeln von einem Ausnahmejahr erzählen können, denn zur Gewohnheit sollte ein solch warmer, trockener Sommer nicht werden." Umso gespannter sei er jetzt auf die ersten Weine dieses Jahrgangs. Darunter seien auch drei Dessertweine, die am 15. Dezember als Beerenauslese geerntet worden seien.

Die beiden Trachtenfrauen Marion Hund und Andrea Knoblauch gehen mit dem Pokal von Tisch zu Tisch. Hier nimmt RSV-Jugendwart Heinz Höfmann einen tiefen Schluck, während seine Frau Gabi, sonst selbst Trachtenfrau, dabei zuschaut. | Bild: Uwe Petersen

Daneben erwähnte der Winzerchef die Pläne für eine neu zu bauende, "leistungsfähigere Traubenannahme und mehr Lagerkapazität für unser modernes Unternehmen" und freute sich über "die neue Form der Zusammenarbeit mit der Stadt Markdorf", die 2018 durch die pachtmäßige Übernahme der Markdorfer Reben begonnen wurde.

Die Bodensee-Weinprinzessin Pia Dreher philosophiert in ihrer Ansprache über den Zusammenhang zwischen den Weinen und ihrem Entstehungsjahr. | Bild: Uwe Petersen

Die Verkündung der Wahlen überließ Megerle seinem Stellvertreter Hermann Dimmeler, da er selbst zu den Wiedergewählten gehörte. Außerdem wurden Walter Gutemann und Thomas Pfisterer als Aufsichtsräte bestätigt. "Damit ist in dieser Zeit der Investitionen für Kontinuität gesorgt", begründete Dimmeler seine Freude über die Wahl. Dann überreichte er dem überraschten Karl Megerle eine Box mit "drei alten Weinen aus der Schatzkammer" für seine bisher 30 Jahre im Vorstand.

Pfarrer Matthias Schneider freut sich über die gute Qualität heutiger Weine und zitiert Goethe: "Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken." | Bild: Uwe Petersen

Bürgermeister Volker Frede erzählte die Geschichte vom "Mann mit Hut, nennen wir ihn H., in einem kleinen badischen Dorf, nennen wir es H., etwas Großes getan" habe. Natürlich handelt es sich hier um Hansjakob in Hagnau und die Gründung des Winzervereins. Dieser Wein wirke ähnlich wie der Zaubertrank im Dorfe von Asterix: "Wie wäre sonst zu erklären, dass in H. so vieles möglich ist, was woanders nicht funktioniert? Und der Wein aus H. schmeckt auch viel leckerer als der Zaubertrank."

Schlusswort von Pfarrer Schneider

Mit seinem Schlussgedanken "Die Idee der starken Gemeinschaft, entstanden aus dem Grundsatz der christlichen Nächstenliebe" gab er das Stichwort für Pfarrer Matthias Schneider. Der war sich sicher, dass der "Winzerverein nicht nur für die Winzer, sondern auch für die Qualität des Weines" besser sei, "denn zu Hansjakobs Zeiten war der Wein noch nicht sehr gut". Ganz anders als heute.

Jenny Ehrlinspiel, Beisitzerin im Tourismusverein: „Das ist für mich der erste Termin, an dem ich alle Freunde, Bekannte und auch die Kollegen aus der Hotelbranche wieder treffe. Der Winzerverein ist ja für uns in Hagnau sehr wichtig. Er tut sehr viel für die Gemeinde und den Tourismus in dieser Gemeinde und ist so auch für die touristischen Erfolge mit verantwortlich.“ | Bild: Uwe Petersen

Thomas Urnauer, Mitglied der Musikkapelle und Ex-Dirigent: „Der Winzertrunk war immer schon die Veranstaltung, an der die meisten Musiker kommen. Das sagt ja schon etwas aus. Zum einen ist es das Gesellschaftliche; zum anderen ist die Atmosphäre hier so, dass man als Musiker viel Spaß hat. Dieser Termin gehört für uns zum Jahreskalender einfach dazu.“ | Bild: Uwe Petersen

Hedi Meichle, Gemeinderätin und Winzerin: „Das gute Miteinander zwischen der Gemeinde und den Winzern wird hier gelebt. Wir trinken alle aus diesem Pokal von Pfarrer Hansjakob den Wein, den es ohne die Winzer und die Kellermannschaft nicht geben würde. Dazu werden alle eingeladen, die den Wein weitergeben: die Vereine, die Wirte und die Weinverkäufer.“ | Bild: Uwe Petersen

Rudolf Dimmeler, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins: „Der Winzertrunk ist in Hagnau eine Tradition, die Pfarrer Heinrich Hansjakob schon 1906 ins Leben gerufen hat und die – wenn auch mit einigen Anpassungen an die jeweilige Zeit – bis auf den heutigen Tag gepflegt wird. Seine Intention war es, bei einem Glas Wein allen Hader beizulegen. Diese Tradition gefällt mir.“ | Bild: Uwe Petersen

Lukas Frey, Jungwinzer aus Hagnau: „Wir Jungwinzer waren heute Nachmittag bei der Generalversammlung schon dabei, auch wenn wir noch nicht mit abstimmen dürfen. Ich finde es sehr wichtig, dass die ganzen Winzerfamilien sich dann abends treffen. Bei Essen und Trinken wird der Kontakt zwischen den Generationen hergestellt und man redet miteinander.“ | Bild: Uwe Petersen

Karl Megerle, Vorsitzender des Winzervereins: „Als ich Jugendlicher war, bin ich davon geprägt worden. Ich war sehr stolz, als ich endlich dahin durfte. Heute ist das ein sehr wichtiger Tag für mich: Wir haben die Generalversammlung und dann den Winzertrunk als entspannten Abschluß für uns Winzer und ein Dankeschön an alle, mit denen wir das Jahr über zu tun haben.“ | Bild: Uwe Petersen

Volker Frede, Bürgermeister:"Der Winzertrunk ist ein toller Jahresauftakt. Man trifft auf Leute, mit denen man das ganze Jahr über zu tun hat, in einer guten Atmosphäre außerhalb des beruflichen Alltags. Das hat dann auch wieder einen bleibenden Wert für den Alltag. Zudem wird hier die starke Verbindung von Hagnau zum Wein deutlich." | Bild: Uwe Petersen

Stephanie Megerle, Badische Weinprinzessin aus Hagnau: „Für mich ist der Winzertrunk ein Zeichen der Gemeinschaft, auch zwischen den Generationen. Alle ziehen das ganze Jahr über an einem Strang, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen: einen guten Wein. Heute Abend verbinden wir den Blick zurück mit dem Blick in die Zukunft. Das ist für mich Heimat: Tradition und Zukunft.“ | Bild: Uwe Petersen