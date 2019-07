von Mardiros Tavit und Gisela Keller

Die Initiative B 31-neu-Bündnis Pro 7.5 Plus hat zu einer Demonstration auf der Ortsdurchfahrt Hagnau aufgerufen. Mit der Demonstration wollten die Teilnehmer sich gegen einen seenahen Ausbau der B 31 stark machen. Die Ortsdurchfahrt Hagnau wird von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr gesperrt. Die Ittendorfer Straße wird nördlich des Weingartenwaldes gesperrt. Der Verkehr wird ab Immenstaad über die L 207 in Richtung Kluftern, von dort nach Markdorf über die B 33 in Richtung Stetten auf die B 31 nach Meersburg und umgekehrt umgeleitet.

Der Sternmarsch aus Stetten auf dem Weg nach Hagnau. | Bild: Mardiros Tavit

Video: Mardiros Tavit

Landratsamt genehmigt Sperrung der Straße für drei Stunden

Das Landratsamt hatte für die Dauer der Protestaktion eine Sperrung der Straße für drei Stunden genehmigt. Ursprünglich war vonseiten des Bündnisses eine längere Dauer geplant gewesen, zudem sollte ein gemeinsames Vesper auf der Straße stattfinden. Diese Pläne wurden vom Landratsamt jedoch eingeschränkt. Neben den Hagnauer Gegnern diese Pläne waren auch Verkehrsinitiativen aus Immenstaad und Stetten anwesend, die jeweils Sternmärsche nach Hagnau auf die Beine gestellt hatten.

Video: Gisela Keller

Protestmärsche aus Immenstaad und Stetten

Der Busverkehr kann Hagnau in Schrittgeschwindigkeit passieren. Aus Immenstaad und Stetten werden Protestmärsche zur Veranstaltung führen. Treffpunkt in Immenstaad ist um 17.15 Uhr am Skaterpark. In Stetten treffen sich die Teilnehmer um 18 Uhr an der Unterführung der B 31 in Stetten-Süd. Die Kundgebungen beginnen um 19 Uhr in Hagnau-Mitte. Neben Organisator Bernd Saible werden Betroffene aus Immenstaad, Hagnau und Stetten zu Wort kommen, ebenso Vertreter der Verkehrsinitiative.

Kritik von anderen Initiativen

Bei anderen Initiativen kam die Aktion nicht gut an: Rudolf Landwehr und Hans-Heinrich Gerth, Sprecher des Meersburger Initiativ-Kreises B 31-neu, hatten einen offenen Brief an Lothar Wölfle, den Landrat des Bodenseekreis, geschrieben und Kritik geübt. Die geplante Aktion in Hagnau stehe dem konstruktivem Dialog entgegen.

Stau in Hagnau: Der Winzerort ist das Nadelöhr der B 31 zwischen Meersburg und Friedrichshafen. Am Sonntagabend findet dort die Demonstration mit Sperrung der B 31 statt. | Bild: Felix Kästle

Heinrich Wegis, Peter Brause und Karin Scherzinger von der IVI vor einer Kiste mit Äpfeln – „Hagnauer blockieren, Ittendorfer servieren“. | Bild: Ganter, Toni

Nach kurzen Ansprachen vom Stettener Bürgermeister Daniel Heß und Sprecher der organisierenden Gruppe „teamB31“ Heiko Mantzsch setzte sich der Demonstrationszug Richtung Hagnau in Bewegung. | Bild: Mardiros Tavit

Kurz vor Stetten wird die Sperrung angezeigt, hier wird der Verkehr während der Sperrung Richtung Markdorf abgeleitet. | Bild: Mardiros Tavit

Kur vor Start des Sternmarsches in Stetten stehen die Schilder schon bereit. | Bild: Mardiros Tavit