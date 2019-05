„Nach verregneten Tagen, in denen die Bohrplattform aufgrund von Unwetterwarnungen nicht aus dem Hafen in Langenargen auslaufen konnte, durfte sie nun ihren Standort im Bodensee vor Hagnau anfahren und dort verankert werden.“ So beginnt der Logbuch-Eintrag vom Mittwoch, 29. Mai über die Bohrkampagne Bodensee des Instituts für Geosysteme und Bioindikation an der Technischen Universität Braunschweig (TU). Die Studenten Sonja Rigterink (Fotos) und André Pannes (Text) berichten in dem Internet-Blog von einem wissenschaftlichen Projekt, bei dem sich ein internationales Forscherteam unter Leitung der TU Braunschweig mit Sedimentproben vom Boden des Bodensees befassen will.

Es geht darum, einen Blick zurück in das Klima der Vergangenheit zu werfen. Dazu wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Sedimentkerne am Bodensee in 200 Metern Wassertiefe entnehmen. Bis zu 100 Meter tief soll ein neu entwickelter Spezialbohrer in das Sediment des Seebetts eindringen. „Bisherige Daten beschränken sich auf die letzten 16 000 Jahre seit der letzten Eiszeit. Mit dem neuen System soll bis in die eiszeitlichen Ablagerungen vorgedrungen werden“, heißt es in einer Veröffentlichung der TU Braunschweig.

Noch nicht im Einsatz. Der Bohrer muss erst noch eingerichtet werden, bevor die Forschungsarbeiten beginnen können. | Bild: Sonja Rigterink

Bei der Bohrinsel handelt es sich um eine sechs Meter breite und acht Meter lange Plattform. Sie ist die Basis der sogenannten „Direct Push“-Beprobung, bei der ein weltweit neues System zum Einsatz kommt. Es wurde gemeinsam vom Institut für Geosysteme und Bioindikation und dem Internationalen Geothermiezentrum der Hochschule Bochum mit Unterstützung des Deutschen Forschungsbohrkonsortiums beantragt und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert.

Probe-Laborarbeiten: Erste Schritte werden schon einmal an alten Sedimentkernen getestet. | Bild: Sonja Rigterink, TU Braunschweig

Nachdem die Bohrinsel zwei Kilometer südlich vor Hagnau am 28. Mai verankert wurde, sollten am 29. Mai eigentlich die Aufbauarbeiten starten, damit in den folgenden Tagen mit den Bohrungen begonnen werden kann. Doch das Wetter machte den Forschern einen Strich durch die Rechnung. Im 2. Logbuch-Eintrag der Studenten heißt es dazu: „Der Aufbau der Plattform verzögert sich. Dennoch haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Laborarbeiten vorbereitet und die einzelnen Schritte schon einmal in der Kältekammer mit alten Sedimentkernen geprobt.“

Wenn erst der Aufbau abgeschlossen ist, sollen die Bohrungen „umweltschonend“ direkt am Seeboden beginnen. Dann wollen die Wissenschaftler die gewonnen Sedimentkerne vom Boden des Bodensees „möglichst direkt im Anschluss der Bohrung in das Labor der Universität Konstanz„ bringen, wie es im Logbuch heißt. Die verschiedenen Proben seien zeitlich sehr sensitiv. Die Kerne würden in Konstanz von Forscherinnen und Forscher halbiert und an den Schnittflächen würden Proben für die Methankonzentration, Sulfatreduktion, Zellzahlen, mikrobielle DNA und Porenwasser entnommen. Der Logbuch-Eintrag endet: „Die Proben werden am Ende an die verschiedenen Partneruniversitäten, wie z.B. das Geoforschungszentrum Potsdam und das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde, verteilt. Dort werden sie weiter bearbeitet.“

Bevor die Forschungsarbeiten beginnen können, muss auf der Bohrinsel noch etliches vorbereitet und aufgebaut werden. | Bild: Sonja Rigterink

Wann die Forschungsarbeiten beginnen können, stand am Mittwoch noch nicht fest. Erst muss das Wetter mitspielen. Allerdings legte am Mittwoch schon einmal die Lauterborn an, ein Forschungsschiff der Universität Konstanz. Die Besucher wollten sich einen ersten Überblick über die Arbeitsmöglichkeiten auf der Plattform verschaffen, heißt es.