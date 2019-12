von Mardiros Tavit

Die Frenkenbacher Weihnacht ist längst kein Geheimtipp mehr. Die schlichte Kirche aus dem 13. Jahrhundert, die in Kerzenlicht getaucht ist, wirkt wie ein Katalysator für weihnachtlich-besinnliche Abende an den Raunächten zwischen Weihnachten und Dreikönig.

Vor zehn Jahren konnte niemand den großen Erfolg erahnen. Auf Vorschlag vom – in der Zwischenzeit verstorbenen – Pfarrer Wolfgang Demling wurden die ersten Veranstaltungsabende von Monika Baur im Frenkenbacher Münster organisiert. Dank des großen Zuspruchs wurde bald an fast allen Raunächten der harmonisch wirkende Kirchraum bespielt.

Programmpunkte an den Raunächten Donnerstag, 26. Dezember: Eröffnet wird die Frenkenbacher Weihnacht am zweiten Weihnachtsfeiertag von Pater Konrad Schultis. Er rezitiert die „Heilige Nacht“ vom bayerischen Volksdichter Ludwig Thoma. Freitag, 27. Dezember: Ihm folgt am 27. Dezember Peter Strecker mit dem Weihnachtslied „Ich steh an deiner Krippe hier“. Beide werden musikalisch begleitet. Samstag, 28. Dezember: „Ein Lächeln pflücken, einen Stern“, Zeppelin-Ensemble (Klarinettenmusik), Katrin Seglitz (Text) Sonntag, 29. Dezember: „Koi Angscht, sait dr Engl“, Alpenländische Weihnacht, Franz Wohlfahrt und Einharter Dreig‘sang, Stubenmusik Cantilena Montag, 30. Dezember „Wiegenlieder aus aller Welt“, Geschwister Monika Fischer, Brigitte und Irmgard Rösler Mittwoch, 1. Januar (Neujahr) „Neujahrswunsch“, JamDoo mit Kerstin Fischer (Gesang) und Wolf-Dieter Beck (Gitarre) Donnerstag, 2. Januar „Es ist für uns eine Zeit angekommen“, Roland Wohlhüter mit der Gruppe Atemlos, Monika Baur (Text) Freitag, 3. Januar „Singet und seid froh“, gemeinsame traditionelle Weihnachtslieder singen mit Katrin Silbereisen. Samstag, 4. Januar „Weihnachtliche Chormusik a capella“, Vokalensemble CantaMore, Martin Kirscht moderiert die christlichen Lieder Sonntag, 5. Januar „Stille Zeit“, Veeh-Harfen-Gruppe von Andrea Diersch, Heidi Ziegler (Text) Montag, 6. Januar (Dreikönigstag) Musikalisches und Texte zur Weihnachtszeit, Musikkapelle Hagnau. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 16.30 Uhr und dauern etwa 45 Minuten. In der Kirche kann es kalt werden.

Der Anlass, warum die Abende mit weihnachtlichen Stücken bespielt wurden, war der Ankauf einer Weihnachtskrippe durch die Hagnauer Kirchengemeinde. Seitdem werden alle Jahre wieder die beinahe lebensgroßen Figuren der heiligen Familie im Altarraum aufgestellt. Die liebevoll arrangierte Spiegelhalter-Krippe kann ab dem vierten Advent auch außerhalb der Frenkenbacher Weihnacht tagsüber besichtigt werden.