Hagnau vor 4 Stunden

Bei den Eulenspielen trumpft der Nachwuchs auf der Bühne auf

Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern: Bei den Eulenspielen in Hagnau waren viele Kinder und Jugendlichen auf der Bühne zu sehen. Star das Abends war erneut Paul Siebenhaller, der in der Rolle des RSV-Vorsitzenden Carsten Theurich einen kritischen Blick auf Hagnau warf.