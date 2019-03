von Uwe Petersen

In der Gemeinderatssitzung verkündete Bürgermeister Volker Frede im Rahmen seines Berichtes, dass der Tagesordnungspunkt 4. ausfalle. Dort sollte eigentlich die abschließende Beratung zum Bebauungsplan für das neue Gewerbegebiet "Langbrühl Ost" stattfinden, um danach die Satzung zu beschließen. Dann hätte die Erschließung des Geländes zeitnah beginnen können, was wiederum den Betrieben, die möglichst bald dort einziehen wollten, einen baldigen Baubeginn ermöglicht hätte.

Kaltluftströme spielen erhebliche Rolle

Nun sei "ein neues Gutachten nötig wegen der Kaltluftströme", so Frede, "die ja auch beim Bau der neuen Bundesstraße eine erhebliche Rolle spielen, wie wir in Markdorf gehört haben." Auch Hagnau wolle eine möglichst hohe Rechtssicherheit. Die Beratung und der Satzungsbeschluss erlitten jetzt allerdings eine erhebliche Verzögerung.

Auf Nachfrage erläutert der Schultes die Problematik genauer. Während der Zeit der letzten Auslage seien zu der Problematik der Kaltluftströme "so detaillierte Stellungnahmen von außen eingegangen", dass die bereits in der vorigen Auslagerunde eingearbeiteten Maßnahmen – eine aufgelockerte, also unterbrochene Bebauung und ein größerer Abstand der Gebäude zur Bebauungsgrenze – möglicherweise nicht ausreichen könnten. "Wir brauchen da einfach ein Gutachten als Sicherheit", kommentierte er diesen Aufschub. "Denn wenn wir im Nachhinein einen Prozess verlieren, nützt das keinem."

Mindestens drei Monate Verzögerung

Das Gutachten verzögert den anstehenden Satzungsbeschluss erheblich. "Eigentlich wären wir jetzt fertig gewesen. Wenn wir Glück haben und das Gutachten unsere bisher geplanten Maßnahmen als ausreichend einschätzt, also bestätigt, dauert das alles mindestens drei Monate. Sollten neue Maßnahmen erforderlich sein, müssen wir diese geänderte Fassung erneut auslegen – dann dauert es noch einmal deutlich länger, mindestens bis in den Herbst hinein", befürchtet Frede. Dass allerdings dieses Gutachten auch noch einmal angefochten werden könnte, hält er für ausgeschlossen. "Wenn das Gutachten vorliegt, ist es maßgebend. Schließlich stützen sich ja letztlich auch die Gerichte auf die Ergebnisse der Gutachter."