von SK

Die Planer im Regierungspräsidium Tübingen (RP) haben die Interessenvertreter in den Foren des Dialogprozesses mit einer neuen Planungsvariante konfrontiert. Die Vorentscheidung für drei Korridore mit verschiedenen Trassen wurde um eine A/B-Kombivariante erweitert.

Hagnau Protest gegen mögliche Umfahrung Hagnaus: Was hat es mit dem neuen Trassenvorschlag für die Weiterführung der B 31 auf sich? Das könnte Sie auch interessieren

Die neu entwickelte Kombination von Ausbauvariante und Mittelvariante mit den entsprechenden Lösungsansätzen bezeichnet das B-31-neu-Bündnis Pro 7.5 Plus als eine „provokative Entwicklung im Planungsprozess“. Die Details der Planungen führten zu einer Zerstörung der touristisch bedeutsamen Kultur-Wein-und Obstbaulandschaft in direkter Ufernähe, so das Bündnis.

Meersburg Ein Hagnauer fordert in der B-31-neu-Debatte: „Wir müssen endlich besser zusammenarbeiten“ Das könnte Sie auch interessieren

„Die Linienführung und die Dimensionen der Bauwerke, wie beispielsweise ein zweiröhriger Hagnauer Tunnel oder notwendige parallele Straßenkombinationen, machen die unzumutbare Belastung für eine Vielzahl von Anwohnern und die Landschaft sichtbar“, ist zu lesen. Die beteiligten Verkehrsinitiativen wollen nach eigenen Angaben ein Signal des Widerstands senden. Sie werden einen Appell zur Gestaltung der seeferneren Variante C.1.1 an das RP sowie an die Entscheider in den Verkehrsministerien richten.