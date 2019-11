Hagnau vor 3 Stunden

Auto prallt an Ampel in Dr.-Fritz-Zimmermann-Straße in Motorrad

Weil er vermutlich von einem am rechten Fahrbahnrand haltenden Linienbus abgelenkt wurde, übersah ein 63-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 21 Uhr einen 30-jährigen Leichtkraftrad-Fahrer, der in der Dr.-Fritz-Zimmermann-Straße in Hagnau an einer roten Ampel stand.