In einer Apfelplantage in der Ittendorfer Straße ist am Montagnachmittag ein 71-jähriger Daimler-Fahrer gelandet. Laut Polizeimitteilung fuhr der Mann gegen 16.45 Uhr von Ittendorf kommend in Richtung Hagnau, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Der 71-Jährige schanzte über einen Betonstein und landete in der Plantage. Bei dem Unfall wurden mehrere Apfelbäume beschädigt, meldet die Polizei. An dem Daimler entstand ein Schaden von etwa 40 000 Euro. Verletzt wurde laut Polizeibericht niemand.