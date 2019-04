Der Salmannsweiler Hof in Hagnau steht zum Verkauf. Laut eines Immobilienportals soll das Anwesen 2,75 Millionen Euro kosten. Der Verkaufspreis entspricht dem Betrag, den die Gemeinde Hagnau in ihrem Haushaltsplan 2019 für ein mögliches Vorhaben im Bereich Innerörtliche Entwicklung eingestellt hat.

Kein Kommentar zu möglichem Kaufinteresse

Ob die Gemeinde Interesse an einem Kauf des Salmannsweiler Hofs hat? Bürgermeister Volker Frede erklärt dazu auf Nachfrage: "Sicher werden Sie nachvollziehen können, dass ich dies nicht kommentieren werde. Bezüglich einer möglichen Investition in eine solche innerörtliche Entwicklung gilt die letzte Rückmeldung an Ihre Redaktion nach wie vor."

Hagnau 2,75-Millionen-Euro-Investition weiter ungewiss – noch darf Öffentlichkeit nichts erfahren Das könnte Sie auch interessieren

Diese Rückmeldung lautete Anfang März so: "Da sich derzeit alles im Verhandlungsstadium bewegt, kann auch noch nicht öffentlich informiert werden; dies würde den berechtigten Interessen Beteiligter widersprechen und zudem die Verhandlungen also solche gefährden. So ist es auch in der Gemeindeordnung (GemO) geregelt", sagte der Bürgermeister.

Laut Frede besteht Nichtöffentlichkeit noch

Auch jetzt beruft sich Frede auf die Gemeindeordnung: "Sobald die Voraussetzungen des Paragrafen 35 GemO nicht mehr vorliegen, werde ich öffentlich informieren." In Paragraf 35 ist unter anderem zu lesen: "Nichtöffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordern; über Gegenstände, bei denen diese Voraussetzungen vorliegen, muss nichtöffentlich verhandelt werden." Auch das zuständige Immobilienbüro meldet sich nach einem ersten Telefongespräch bis zum Redaktionsschluss nicht zurück.

Hagnau Hagnau tritt seit 2018 ganz modern auf Das könnte Sie auch interessieren

Dem Immobilienportal zufolge bietet der Salmannsweiler Hof 554 Quadratmeter Wohnfläche und 7950 Quadratmeter Grundstücksfläche. Im Jahr 1568 wurde das Anwesen umgebaut. Einst gehörte der Hof zur Reichsabtei Salem, wurde in den 1980er Jahren zuletzt saniert und steht unter Denkmalschutz, wie im Internet zu lesen ist.

Bauliche Veränderungen mit Denkmalschutz abstimmen

Bürgermeister Frede erklärt: "Das Objekt ist denkmalgeschützt, sodass etwaige bauliche Veränderungen mit den Denkmalschutzbehörden abzustimmen wären. Dies gilt generell für alle denkmalgeschützten Objekte und auch für solche, die in der Nähe von Denkmalen liegen. Die Interessenten/Käufer müssten dies mit der zuständigen Behörde direkt klären."

Hagnau Unbekannte Investition im Hagnauer Haushalt 2019: Die Bürger sollen zahlen, erfahren aber nicht wofür Das könnte Sie auch interessieren

In Hagnau finden sich nach Angaben Fredes zahlreiche weitere Objekte, "die auch unter Denkmalschutz stehen und ebenfalls interessant für eine Darstellung wären, gerade auch in Verbindung mit dem Salmannsweiler Hof".

Meinung Rätselraten um den Hagnauer Haushalt von Jenna Santini Das könnte Sie auch interessieren

Blick in den Haushalt 2019 Durch die mögliche Investition im Ort steigt der Haushalt Hagnaus um rund ein Drittel auf 9,9 Millionen Euro. Davon entfallen 4,1 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt, der 2018 rund 1 Million betragen hatte. Damit steigt die Schuldenlast auf 2,75 Millionen Euro (bisher gut 140 000 Euro) und erhöht die Pro-Kopf-Verschuldung auf 1827 Euro. Bei normaler Entwicklung betrüge sie nahezu Null, denn die alte Schuld hat Hagnau getilgt. Dies sind Angaben aus einer öffentlichen Ratssitzung im Dezember 2018.