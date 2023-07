17 Radfahrer in 45 Minuten: Die Beamten des Polizeipostens Meersburg hatten bei einer Kontrolle am Dienstag um die Mittagszeit in der Fußgängerzone von Hagnau viel zu tun.

Verwarngeld von 25 Euro

Laut Mitteilung baten sie 17 Fahrradfahrer aus dem Sattel, die verbotenerweise in der Fußgängerzone fuhren, statt ihr Zweirad zu schieben. Die Radfahrer müssen mit Konsequenzen rechnen: Sie müssen ein Verwarngeld in Höhe von 25 Euro bezahlen.

Verkehr „Jeder ist sich selbst der Nächste“: Am Bodensee brodeln Konflikte zwischen Fußgängern und Radlern Das könnte Sie auch interessieren

Erst vor wenigen Tagen war ein 78-Jähriger mit einem Rennradfahrer in der Hagnauer Fußgängerzone aneinander geraten. Der Senior zog den Radler vom Rad, schlug ihn und bedrohte ihn mit einem Hammer.