Nach einem verregneten Seelauf im Jahr 2022 hatten die Hagnauer am Freitag optimales Laufwetter: trocken, warm, aber nicht so heiß und schwül wie noch wenige Tage vorher. Das freute nicht nur Veranstalter Bürgermeister Volker Frede mit seinen vielen Helfern aus Hagnauer Vereinen, sondern vor allem die Teilnehmer an den verschiedenen Läufen.

Kinder laufen für guten Zweck

Den Anfang machten wieder die Schüler und Bambini, die viele hundert Runden für einen guten Zweck durch den Uferpark liefen. Bei ihnen gab es nur Gewinner, denn alle teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde und eine Medaille.

14 Nordic-Walker und neun Reaktiv-Walker bildeten den Schluss des 5,7-Kilometer-Feldes. | Bild: Uwe Petersen

Pünktlich um 17.30 Uhr starteten die Hauptläufe: zuerst der Zehn-Kilometer-Lauf, drei Minuten später die Läufer und Walker über 5,7 Kilometer. Bei kleinen Teilnehmerzahlen ist es klar, dass sich das Feld auseinanderzieht. Zwei Leistungen stachen am Ende besonders hervor: Michael Kovermann aus Konstanz lief die zehn Kilometer in 34:07 Minuten, was angesichts der vielen Höhenmeter eine phantastische Zeit ist. Die erst 16-jährige Leonie Riester aus Steinlach-Zollern gewann mit fast zwei Minuten Vorsprung die 5,7 Kilometer bei den Frauen in 23:38 Minuten.

160 Starter bei den Hauptläufen

160 Personen nahmen an den Hauptläufen teil: Unter 54 Männern setzte sich Michael Kovermann vor Michael Greber (Vorarlberg) und Dirk Joos (Fischbach) durch. Bei den 17 Frauen siegte Olivia Kohler aus Berlin in 50:10 vor Donna Neuschel (Hagnau) und Alice Weber (Friedrichshafen).

Überlegener Sieg beim 10-km-Lauf für Michael Kovermann aus Konstanz: In einem Start-Ziel-Sieg hat er letztlich 1:37 Minuten Vorsprung vor dem Vorarlberger Michael Greber. | Bild: Uwe Petersen

Die Mannschaftswertung ging an CFFN Friedrichshafen. Unter 44 Männern auf den 5,7 Kilometern siegte Patrick Häuser aus Friedrichshafen in 20:53 vor Markus Holzer aus Albstadt und Moritz Grillmeier aus Friedrichshafen. Bei den 22 Frauen siegte Leonie Riester vor Karin Gutemann (Hagnau) und Anna Lauer (Friedrichshafen). Die Mannschaftswertung ging an das „Team Albside running“ aus Albstadt.

Unter 23 Walkern mit Stöcken (14) und Hanteln (neun) siegten Paul Merk (MIKA) und Anita Weber (Konstanz) im Nordic-Walking, Thomas Knecht und Sissi Knecht (beide MIKA) bei den Reaktiv-Walkern.