Hagnau – Mit einem großen Jubiläumsumzug feiert der Narrenverein Eule sein 111-jähriges Bestehen. Der närrische Geburtstag wird am kommenden Wochenende zünftig gefeiert. Auftakt ist am morgigen Freitagabend um 20 Uhr der traditionelle Mexican-Ball, der sich seit 2011 in Hagnau etabliert hat. Die Fastnachtsparty hat ihren Ursprung aus einer launigen Idee der Elferräte, sich am Fastnachtsdienstag als Mexikaner zu verkleiden. Somit war ein Motto für den Ball gefunden, wie der Vorsitzende des Narrenvereins Michael Heitele informiert. Mehrere Lumpenkapellen und Fanfarenzüge aus der Umgebung sowie DJ sorgen für Musik und gute Stimmung.

Umzug mit 28 Vereinen

Am Samstag startet nach dem Zunftmeisterempfang im Gwandhaus der große Umzug um 14 Uhr. 28 Zünfte aus der Region Bodensee/Oberschwaben haben sich angemeldet. Neben den Nachbarn – die Schnabelgierezunft Meersburg, die Narrenzunft Sumpfgeister aus Daisendorf, die Narrengemeinschaft Hasle-Maale aus Stetten und die Narrengesellschaft aus Uhldingen-Mühlhofen – werden unter anderen auch die Steinbockzunft aus Taisersdorf oder die Ravensburger Schwarze Veri Zunft erwartet. „Wir rechnen mit 3000 Hästrägern“, sagt Heitele. Die Hagnauer Eulen-Gruppe wird den Festumzug eröffnen. Mit dabei sein werden auch die jüngeren aus den Untergruppen der Wimmler, Schneller und der Garde sein. „Für die Kinder und Jugendlichen soll es ein Erlebnis sein, zuhause an den Zuschauern vorbei laufen zu können“, so der Vorsitzende. Die älteren Mitglieder des Narrenvereins sorgen für einen reibungslosen Ablauf des Festtages.

Start am Rathausplatz

Beginn und Ende des Umzugs ist der Rathausplatz. Von dort aus geht es die Seestraße entlang bis zum Kapellenweg und von diesem der Hans-Jakob-Straße folgend über den Löwenplatz wieder zum Rathaus. Gastronomiebetriebe und Stände sind unterwegs geöffnet und bieten Speisen und Getränke. Ein großes Musikzelt unterhalb der Festhalle im Gwandhaus ergänzt das Angebot. Der Eintritt zum Jubiläumsumzug ist frei. „Es müssen keine Eintrittsbändel oder Pins erworben werden“, erklärt Heitele. Für eine unkomplizierte Abgabe von Leergut wird ein einheitliches Pfandsystem angeboten. Das Leergut kann an allen Stellen im Dorf abgegeben werden.

Aufgrund der knappen Parksituation, Parkplätze gibt es an den Ortsenden am Strandbad oder am Parkplatz West, wird eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die Bushaltestellen Hagnau-Mitte und Hagnau-West führen unmittelbar zur Umzugsstrecke. Die rund 100 Aktiven des Vereins freuen sich auf ein friedliches, närrisches Wochenende.

Zusammenhalt ist gestärkt

„Das Interesse am Narrenverein und der Fastnacht im Dorf scheint ungebrochen“, meint Narrenchef Heitele, den Verein plagten keine Nachwuchssorgen. Die Pause während der Corona-Pandemie führte nicht zu einer Austrittswelle, im Gegenteil. „Wir kommen gestärkt aus der Pandemie. Die wenigen Aktionen, die durchführbar waren, haben dafür gesorgt, dass der Zusammenhalt wächst“, erklärt Heitele.