Zu dem Streit kam es laut Polizeibericht offenbar aufgrund von Unstimmigkeiten über die Hinterlassenschaften eines Hundes am Sonntag kurz nach 16 Uhr in der Gebhardstraße. Der 58-Jährige soll den 22-Jährigen am Hals gepackt und gewürgt haben, der Jüngere dem Älteren daraufhin einen Faustschlag versetzt haben. „Nachdem sich der Streit dann zunächst wieder beruhigt hatte, sei man gemeinsam in eine Wohnung gegangen, um Kaffee zu trinken“, berichtet die Polizei weiter.

Die Auseinandersetzung zwischen den Männern entzündete sich aber offenbar erneut. Zumindest soll der Ältere den Jüngeren abermals gewürgt haben, wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist. Der 22-Jährige griff daraufhin nach einer in der Küche befindlichen Schreckschusswaffe und schlug diese auf den Kopf des 58-Jährigen, heißt es weiter. Der58-Jährige erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde, die im Krankenhaus versorgt werden musste.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Kontrahenten wegen der wechselseitig begangenen Körperverletzungen. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.