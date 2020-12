Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr auf dem Adenauerplatz. Es herrscht gähnende Leere auf dem ohnehin schon tristen und grauen Platz. Nur vereinzelt sind Fußgänger unterwegs. Fast scheint es so, als hätten sie sich hierher verirrt. Die kalten Temperaturen und das Maske Tragen in Corona-Zeiten schrecken vermutlich viele von einem entspanntem Bummel durch die Innenstadt ab.

Bild: Julia Leiber

Drei Stunden später. Es ist mittlerweile 18.15 Uhr und dunkel. Einen Katzensprung vom Adenauerplatz entfernt, räumt gerade eine Verkäuferin eine Kleiderstange von draußen ins Modehaus Heka. Der hell beleuchtete Laden und die Lichterketten fallen in der dunklen Ecke auf.

Bild: Julia Leiber

„Überall, wo keine Gastronomie ist, ist es dunkel. Für ein perfektes Einkaufserlebnis braucht es Handel, Vergnügen und Gastronomie„, sagt Margot Zimmer, Inhaberin des Bekleidungsgeschäfts Heka in der Karlstraße. Daher sei die Stadt im Teil-Lockdown für viele nicht mehr so attraktiv. Daher freue sie sich über jeden Kunden, der von der Kälte den Weg zu ihnen ins Warme findet.

„Wir haben Hoffnung, dass es wieder besser wird“, sagt Margot Zimmer. | Bild: Julia Leiber

Margot Zimmer erfreut sich auch an kleinen Dingen. Ein Lächeln ins Gesicht zaubert ihr der kleine geschmückte Weihnachtsbaum vor ihrem Laden. 23 Häfler Schulklassen, Kindergärten und Gruppen bastelten für 42 Weihnachtsbäume, die in der Innen- und Nordstadt und in Hofen vor Geschäften stehen, zum Beispiel Sterne in allen Größen und Formen, Schmuck aus Orangenschalen oder Herzen. Organisiert wurde die Aktion des Stadtmarketings Friedrichshafen.

Bild: Julia Leiber

Auch wenn nur wenige Menschen an diesem Abend die Weihnachtsbäume und die beleuchteten Straßen bewundern, strahlen sie im Lichterglanz.

Bild: Julia Leiber

Bild: Julia Leiber

Trotz der Bemühungen der Stadt, mit Beleuchtung und geschmückten Weihnachtsbäumen vorweihnachtliche Stimmung zu erzeugen, fehle die vergnügte Stimmung vom Weihnachtsmarkt, sagt Brigitte Neidhardt vom Tee-Geschäft Gschwendner. Es kommen zwar nicht weniger Kunden, aber gezielter. Schlecht gelaunt seien sie nicht. „Teetrinker sind alles nette Menschen“, erzählt sie und lacht.

Brigitte Neidhardt, Filialleiterin von Tee Gschwendner. | Bild: Julia Leiber

Ein paar Schritte weiter dekoriert Verkäuferin Rosmarie Rauch das Schaufenster von Zigarren Haßler, welches sich rechts im Bild befindet. Sie kommt nach draußen vor die Ladentür, um das Schaufenster anzuschauen.

Bild: Julia Leiber

Drinnen spürt Inhaber Harald Heßler die Zurückhaltung der Kunden. „Man kann nur hoffen, dass sich die Innenstadt noch mehr belebt“, sagt er. Im Vergleich zu Brigitte Neidhardt von Tee Gschwendner spüre er, dass die Kunden schlechtere Laune haben.

„Die Kunden wollen eine baldige positive Veränderung. Wann wird es anders?“, fragt sich Harald Heßler. | Bild: Julia Leiber

Doch die Stadt würde seiner Meinung nach viel tun, damit die Weihnachtsstimmung auch im Corona-Jahr Einzug hält.Trotz Dunkelheit und Teil-Lockdown werde viel auf die Beine gestellt, um Häfler in die Innenstadt zu locken und den Einzelhandel zu unterstützen.

Bild: Julia Leiber

Weihnachtslieder, die aus Lautsprechern klingen, sucht man vergeblich. Doch dafür gibt es eine Alternative: Diese hören die Kunden im Taschen- und Lederwarengeschäft „Griffbereit“ in der Wilhelmstraße. Filialleiterin Natalie Befeld würde derzeit gerne mehr Kunden beraten. „Es kommen definitiv weniger. Wenn es ab 16 Uhr dämmert, kommen nur noch eine Handvoll“, sagt sie. Sie habe schon öfters beobachtet, dass die Leute sehr zielgerichtet in der Stadt einkaufen und nur einen kurzen Blick ins Schaufenster werfen – oder auch gar nicht. Daher sei es oft einsam, wenn keine Kunden kämen.

Natalie Befeld. | Bild: Julia Leiber

Einsam, dunkel und trostlos fühlt es sich auch einen Steinwurf entfernt in der Eugen-Bolz-Straße an: Keine Menschen, keine Beleuchtung.

Bild: Julia Leiber

Doch spätestens wenn man auf dem Buchhornplatz steht, leuchtet es hell von allen Seiten auf den Platz. Spätestens an dem großen und festlich geschmückten Weihnachtsbaum mit roten Kugeln und tausenden von Lichtern kommt dann doch noch etwas Weihnachtsstimmung in dieser ungewöhnlichen Adventszeit auf.