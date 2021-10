Friedrichshafen vor 41 Minuten

Zweitgrößtes Bauprojekt für Mietwohnungen in Friedrichshafen steht kurz vor dem Abschluss – und bietet Neubau-Wohnungen für 7 Euro kalt pro Quadratmeter

92 neue Mietwohnungen hat die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen in Allmannsweiler gebaut. 84 Wohnungen sind dank Förderung deutlich günstiger als auf dem freien Markt. In wenigen Tagen ziehen die ersten Mieter in die neuen Häuser ein. Ein paar Wohnungen sind noch frei.