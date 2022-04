Gegen 10 Uhr ist am Dienstagvormittag bei einem gemeinsamen Einsatz der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen und des Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) Baden-Württemberg eine Phosphorbrandbombe geborgen worden. Diese sowie eine weitere an diesem Morgen entdeckte Bombe wurden laut Polizeibericht durch den KMBD abtransportiert und fachgerecht entsorgt.

Friedrichshafen Mann findet Phosphorbombe und legt sie in den Garten. Am Tag darauf sind Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst gefragt Das könnte Sie auch interessieren

Bei einer Bootsstreife hatten Beamte im ufernahen Flachwasserbereich nahe des Seemooser Horns einen verdächtigen Gegenstand am Seegrund in etwa zwei bis drei Metern Wassertiefe festgestellt, bei dem es sich offensichtlich um eine Stabbrandbombe handelte, ein Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg. Taucher der Wasserschutzpolizei suchten den Fundbereich daraufhin großräumig ab. Außer der Stabbrandbombe entdeckten die Taucher die 60 mal 15 Zentimeter große Phosphorbrandbombe im Seegrund.

Friedrichshafen „Wir standen mitten im Feuersturm.“ Der Ukraine-Krieg erinnert Manfred Sauter an seine Kindheit Das könnte Sie auch interessieren

Der hochentzündliche Phosphor in den Bomben stellt auch nach der langen Liegezeit im Bodensee noch immer eine große Gefahrenquelle dar, warnt die Polizei. Ein Anlanden durch Menschen ohne Fachkenntnis sei deshalb lebensgefährlich. Ausgetretene Phosphorbrocken können im Wasser an Bernstein erinnern, heißt es weiter, Bei Herausnahme und Kontakt mit Sauerstoff setzen die Brocken sich aber innerhalb kürzester Zeit selbst in Brand.