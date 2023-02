Ein Unfall mit zwei Verletzten hat sich am Montag kurz vor 18 Uhr in der Teuringer Straße ereignet. Wie die Polizei in einem Pressetext informiert, kam eine 54-jährige Mercedes-Lenkerin aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte ihr Auto frontal gegen den VW einer 43-Jährigen. Beide Autofahrerinnen klagten nach dem Zusammenstoß über Schmerzen und mussten in eine Klinik gebracht werden.

Am Wagen der Unfallverursacherin entstand laut Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 8.000 Euro beziffert wird. Am Wagen der 43-Jährigen wird der Schaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und nimmt Hinweise unter Telefon 07541 7010 entgegen.