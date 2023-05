Teile der Autokarosserie liegen über die Straße verteilt: Am Dienstagvormittag ist es auf der Ravensburger Straße (B30) zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Fahrer und Beifahrer des Motorrads wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 11.20 Uhr habe sich der Unfall ereignet, heißt es von der Polizei auf Nachfrage. Eine 54-Jährige Autofahrerin habe von einem Grundstück auf die Ravensburger Straße fahren wollen, als sie mit einem Motorrad zusammenstieß, das gerade einige Autos überholt habe, berichtet Simon Göppert vom Polizeipräsidium Ravensburg. Der 16-jährige Fahrer des Motorrads habe sich schwer verletzt, sein 18-jähriger Beifahrer habe ebenfalls Verletzungen davon getragen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin sei hingegen unverletzt geblieben.

Friedrichshafen Radfahrer wirft sich vor Auto und fordert Geld Das könnte Sie auch interessieren

Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 9000 Euro, den am Motorrad auf 1000 Euro. Beide Fahrzeuge seien nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich gewesen. Die Polizei sperrte kurzzeitig die Ravensburger Straße zwischen Barbarossastraße und Dietostraße komplett, öffnete sie allerdings wenig später wieder halbseitig. Gegen 12.35 Uhr war ein Abschleppdienst vor Ort, um etwa 13.05 Uhr konnte die Sperrung wieder vollständig aufgehoben werden, so Göppert.