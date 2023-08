Gleich zwei Männer, gegen die Haftbefehle vorlagen, sind am Wochenende Beamten der Bundespolizeiinspektion Konstanz in Friedrichshafen ins Netz gegangen. Beide müssen eine Gefängnisstrafe verbüßen, weil sie offene Geldstrafen nicht bezahlt haben.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der erste Mann am Freitag kurz nach Mitternacht im Stadtbahnhof verhaftet. Der 38-jährige Deutsche war rechtskräftig vom Amtsgericht Überlingen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte seit wenigen Tagen nach dem Mann. Da er seine Geldstrafe nicht begleichen konnte, muss er jetzt 120 Tage im Gefängnis verbringen.

A96 Den Auto-Schmugglern auf der Spur: So gelangen Luxuskarossen über die Bodenseeroute nach Osteuropa Das könnte Sie auch interessieren

25-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt

Ebenfalls für 120 Tage in Haft muss ein 25-Jähriger, den die Beamten am Samstag an der Uferpromenade verhafteten. Gegen den Mann lag seit wenigen Tagen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg vor. Er war vom Amtsgericht Freiburg wegen gefährlicher Körperverletzung rechtskräftig verurteilt worden und konnte ebenfalls die Geldstrafe nicht bezahlen.