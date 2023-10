In zwei Fällen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei in Friedrichshafen. Am Dienstagabend soll ein 29-Jähriger eine Frau auf einem Fußweg an der Rotach begrapscht haben. Die 45-Jährige war gegen 17.45 Uhr auf dem Weg unterwegs, als der Mann an sie herantrat, wie die Polizei berichtet. Weil es der Frau gelang, von dem Mann ein Bild zu machen, konnten die Einsatzkräfte den Verdächtigen schnell ausfindig machen und in seiner Unterkunft festnehmen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ebenfalls wegen sexueller Belästigung sowie zusätzlich wegen Diebstahls wird gegen einen 25-Jährigen ermittelt, den die Polizei am Mittwochabend in Gewahrsam nahm. Bereits gegen 18 Uhr hatten Zeugen die Beamten verständigt, weil der Mann am Stadtbahnhof Passanten belästigte und anpöbelte.

Bodenseekreis „Uns schlägt teilweise Hass entgegen": Polizei verzeichnet immer mehr Gewalt gegen Beamte

Vor der Belästigung ein Ladendiebstahl

Eine halbe Stunde später musste die Polizei erneut anrücken, weil der 25-Jährige eine Frau sexuell belästigt haben soll. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Schnell stellte sich zudem heraus, dass der Mann zuvor einen Ladendiebstahl begangen hatte. Weil der 25-Jährige zunehmend aggressiv wurde, musste er die Nacht in der Arrestzelle im Polizeirevier verbringen.