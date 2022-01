Demet Beydilli kam mit neun Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Sie habe früh gelernt, sich vor Ort einzubringen, betont die Frau mit den lächelnden Augen über der Maske, der man längst nicht mehr anhört, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Als sich dann ihr Traum von einem eigenen Café erfüllte, blieb sie diesem Grundsatz treu. „Mir ist es auch wichtig, Menschen zusammenzubringen“, betont sie. In ihrem Donutladen mit Café sei jeder willkommen.

„Das war anfangs schon ein Schreck.“ Demet Beydilli, Cafébetreiberin

Ihr Wunsch sei es, den alltäglichen Austausch zwischen verschiedenen Kulturen zu fördern. Dass fast zeitgleich mit ihrem Laden nur 200 Meter weiter ein zweiter Donutladen öffnete, „war anfangs schon ein Schreck“, sagt sie. Doch inzwischen habe sie treue Kunden.

Den weiteren Donutladen betreibt Lukas Fritz, der bis zum Sommer 2021 in einer ganz anderen Branche tätig gewesen ist, wie er erzählt. Zum Franchisekonzept, mit dem er zwei Läden in Überlingen und Friedrichshafen eröffnet habe, sei er durch die Liebe gekommen oder besser gesagt: einen Versuch, diese zu finden.

Donutbusiness statt großer Liebe

„Ich habe eine Frau kennengelernt und direkt beim zweiten Date ließ sie eine Stunde auf sich warten“, erinnert er sich. Es habe sich dann herausgestellt, dass sie ihn mit Donuts überraschen wollte, auf die sie wegen großer Nachfrage mehr als eine Stunde warten musste. „Das hat mich dann wirklich erstaunt“, schildert er.

So habe er vom Donut-Trend und dem Geschäftsmodell der Kette Royal Donuts erfahren. Anfangs habe er die Läden zusammen mit der Frau führen wollen; er als Franchisenehmer, sie als Filialleiterin. „Doch wir haben dann irgendwann mehr übers Geschäftliche als uns gesprochen und daran ist die Beziehung letztlich gescheitert“, schließt er die Liebesgeschichte ab.

Nun leitet er die Geschäfte gemeinsam mit seinem besten Freund. Seit November sei die Innenstadt deutlich weniger belebt als noch bei der Eröffnung Mitte August: „Ich denke, da merkt man auch die strikteren Corona-Maßnahmen“, sagt Fritz.

Und was sagt das Stadtmarketing zu den beiden neu eröffneten Donutläden in der Innenstadt? „Tatsächlich sind in den vergangenen zwölf Monaten in vielen Städten mehrere Donutläden entstanden. Inwieweit dieser Trend nachhaltig und von Dauer ist, kann jetzt sicher noch niemand sagen“, erklärt Thomas Goldschmidt.

Auch in anderen Bereichen mit nur einem Kernprodukt funktionierten verschiedene Anbieter am selben Standort parallel und in Konkurrenz zueinander: „So finden sich an der Seestraße seit vielen Jahren gleich mehrere Eisdielen“, nennt er ein Beispiel.

Stadtmarketing sieht kein Überangebot an Donutläden

Bei zwei Donutläden könne das Stadtmarketing noch nicht von einem Überangebot sprechen. Zudem sei es die unternehmerische Entscheidung eines jeden Vermieters und Mieters, ob er sein Konzept an einem bestimmten Standort realisieren wolle oder nicht: „Da haben wir auch keinen Einfluss darauf.“ Das Stadtmarketing werde aber keine Bemühungen daran setzen, weitere Donutläden in Friedrichshafen anzusiedeln, sagt Goldschmidt.