In den Nächten auf Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Oktober im Riedlepark- und im Waggershauser Tunnel, die beide zur B 31 gehören, kein Durchkommen für Autofahrer. Wie das Landratsamt mitteilt, stehen gesetzlich vorgeschriebene Wartungs- und Inspektionsarbeiten an. Außerdem werden Reparaturen an den Leitplanken und der Videoanlage vorgenommen. Beide Tunnel werden zusammen in die Wartungsintervalle eingebunden, um im Jahresverlauf die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, so das Landratsamt.

Umleitung ab der Anschlussstelle FN-West

Die Sperrungen beginnen jeweils um 19 Uhr und dauern bis 6 Uhr. Die Umleitung erfolgt in Richtung Lindau ab der Anschlussstelle FN-West über die L 328B, Sparbruck, Hochstraße, Maybachstraße, Maybachplatz auf die Keplerstraße und Ehlersstraße und umgekehrt.