Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten ist es am Samstag gegen 9.55 Uhr auf der Messestraße gekommen. Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 58-jähriger Fiat-Fahrer auf der Messestraße in Richtung Stadtmitte. An der mittels Ampel geregelten Kreuzung zur Rheinstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Allmannsweiler kommenden VW-Caddy, den es durch die Kollision auf die Seite legte.

Der Fahrer des Fiats erlitt leichte Verletzungen, seine 62-jährige Beifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Die 19-jährige Beifahrerin im anderen Unfallauto trug leichte Verletzungen davon, der 23 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und sowie Reinigung der Fahrbahn blieb die Unfallstelle für den Verkehr bis circa 13.30 Uhr gesperrt. Die Höhe des Schadens ist bislang ebenso unklar wie die Unfallursache, Letztere ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.