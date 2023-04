Die Messe „Spiel doch!“ kommt in diesem Jahr erstmals zu einem Sommertermin an den Bodensee: Von 2. bis 4. Juni stellen sich Verlage für Brett- und Kartenspiele in der Messe Friedrichshafen vor und auf einer riesigen Spielefläche können die Besucher die Spiele gleich vor Ort testen. Das teilt der Veranstalter Nostheide Verlag mit. Er organisierte die „Spiel doch!“ bislang jeweils an einem Frühjahrstermin in Dortmund.

Die „Spiel doch!“ wird in Friedrichshafen die Messehalle A2 füllen und zielt mit ihrem Angebot vor allem auf Familien und Gelegenheitsspieler, heißt es in der Ankündigung. Neben Ravensburger und dem Ravensburger Spieleland seien weitere Branchengrößen dabei, wie Amigo, Game Factory, Hans im Glück, Hasbro, Kosmos

und Piatnik.

Betreute Spielefläche mit 500 Plätzen

Markenzeichen der Messe sei die riesige betreute Spielefläche mit 500 Sitzplätzen, an der man kostenlos Spiele ausleihen und ausprobieren könne. Hinzu kämen weitere Plätze an den Ständen der Aussteller.

Im Foyer West der Messe seien Aktionsflächen und ein Unterhaltungsprogramm geplant. Das Ravensburger Spieleland stelle ein Glücksrad und Maltische auf, Käpt‘n Blaubär schaue persönlich vorbei. Der Verlag „Hans im Glück“ veranstalte ein Carcassonne-Großspiel. Hasbro präsentiere Großspiele wie „Vier gewinnt“ und Jenga. Brio biete eine Bodenspielfläche mit Holzbausteinen. Bei Ravensburger BeCreative werde gebastelt, außerdem stelle auch Ravensburger Großspiele zur Verfügung, wie „Tempo, kleine Schnecke!“ und „Make ‚n‘ Break“. Czech Games Edition und Heidelberger warte mit dem Großspiel Galaxy Trucker auf.

Bodensee Von Traktor bis Strohballen: Landwirtschaft als prägendes Thema im Ravensburger Spieleland Das könnte Sie auch interessieren

Erlös aus Flohmarkt für Ukraine-Hilfe

Während der Messe findet ein Flohmarkt statt, dessen Erlös in eine Ukraine-Hilfsaktion zur Minenräumung fließen soll.

Eintrittskarten zur Messe sind bereits online erhältlich. Kinder unter zehn Jahren, die in Begleitung mindestens eines Elternteils kommen, haben freien Eintritt. Tageskarten kosten im Vorverkauf 8, an der Tageskasse 10 Euro, Dauerkarten für alle drei Tage im Vorverkauf 21, an der Tageskasse 25 Euro. An der Tageskasse gibt es außerdem Familien-Tageskarten für 25 Euro, die zum Eintritt beider Eltern und bis zu zwei Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren berechtigen.