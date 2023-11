In dem kleinen Wohnzimmer von Josef und Anna Dennenmoser in Friedrichshafen-Berg hängen vier Hochzeitsbilder in einer Reihe an der Wand. „Das sind wir an unserem Hochzeitstag, an unserer goldenen, diamantenen und eisernen Hochzeit“, erklärt Anna Dennenmoser und zeigt auf die Bilder. „Jetzt fehlt nur noch die Gnadenhochzeit.“ Den Meilenstein von 70 Jahren Ehe haben Josef und Anna Dennenmoser bereits erreicht. Nur das Bild muss noch aufgehängt werden.

Mit ihrer kleinen Bildergalerie halten die Dennenmosers die Meilensteine ihrer Ehe fest. | Bild: Lisa Sperlich

Gemeinsam durch Höhen und Tiefen

Am 14. November 1953 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Die Hochzeit fand in Ertingen im Landkreis Biberach statt, der Heimat von Anna. Sie war 19 und Josef 21 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt waren die Dennenmosers bereits eine kleine Familie. Im Juni kam ihr Sohn zur Welt, im November folgte die Hochzeit. Josef ist gebürtiger Ailinger und stammt aus einer Landwirtschaftsfamilie. „Was wir uns hier alles an Geschwätz von den Leuten anhören mussten, weil wir ein lediges Kind bekommen haben“, erinnert sich Anna. „Das ist zum Glück heute nicht mehr so.“

Auf den Sohn folgten eine Tochter, zwei Enkel und ein Urenkel. Heute können sich die beiden sogar Ururgroßeltern nennen. Der Zusammenhalt stehe für das Ehepaar an oberster Stelle, vor allem in schwierigen Zeiten. In 70 gemeinsamen Jahren haben Josef und Anna viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Besonders schwer hat sie der Verlust ihres Sohnes getroffen. „Zum Glück haben wir uns“, sagt Anna Dennenmoser. „Sowas schweißt zusammen.“

Immenstaad 70 Jahre gemeinsam unterwegs Das könnte Sie auch interessieren

Mehr Geduld und Durchhaltevermögen

Über die Jahre habe sich die Beziehung verändert, im Alter brauche man mehr Geduld und müsse Abstriche machen, sagt die 89-Jährige. „Der eine hört schlecht, der andere ist vergesslich, so ist das eben im Alter“, erklärt sie. Manche Sachen würden sich jedoch nie ändern: „Wir sagen uns jeden Abend im Bett ‚Gute Nacht, schlaf gut‘ und dann gibt‘s ein Bussi – das werden wir so beibehalten.“ Als Tipp nach 70 Jahren Ehe kann Anna Dennenmoser nur eines sagen: „Durchhalten und nicht wegen jeder Kleinigkeit davonlaufen.“

Ihren Ehrentag haben sie zu Hause mit ihrer Familie verbracht. Auch der stellvertretende Ortsvorsteher von Ailingen Bruno Kramer und der Musikverein Berg sind auf einen Besuch vorbeigekommen. Eine große Feier haben die Dennenmosers nicht geplant. In der St. Nikolaus Kirche in Berg wollen die Jubilare ihren Bund der Ehe segnen lassen.