Auch knapp vier Monate nach Eröffnung der umgestalteten Friedrichstraße gibt es nach Ansicht der Gemeinderäte von Bündnis 90/Die Grünen zu viel motorisierten Durchgangsverkehr. In einem Pressetext äußert sich die Fraktion positiv, was die Situation von Fußgängern und Radfahrern anbelangt, spricht sich aber auch für eine Durchfahrtsperre aus.

„Es ist schön zu sehen, wie sich die Bewegungsfreiheit für Fußgänger durch das Abschalten der Ampeln und die Zebrastreifen verbessert hat“, wird die Fraktionsvorsitzende Anna Hochmuth in der Mitteilung zitiert. Durch die neue Aufteilung der Straße seien die Flächen „gerechter unter den Verkehrsteilnehmenden verteilt worden“ und bei Tempo 20 könne der Radverkehr gut auf der Straße mitfließen. „Es macht richtig Spaß, mit dem Fahrrad auf der glatten Fahrbahn zu rollen und keinen Slalom um die Fußgängerinnen und Fußgänger zu fahren“, findet Hochmuths Stellvertreterin Christine Heimpel.

Nach wie vor spreche sich die Fraktion für eine Durchfahrtsperre im Bereich der Einmündung Metzstraße/Fußgängerzone aus, heißt es weiter. Wichtig sei dabei, das nur die Durchfahrt und nicht die Einfahrt unterbunden werden solle. „Wir sind dafür, dass die Menschen, die ins Parkhaus oder zu ihrem privaten Stellplatz wollen, weiterhin wie gehabt in die Stadt einfahren und dort parken dürfen“, teilen die Grünen mit. „Wir wollen lediglich die Durchfahrt unterbinden und so überflüssigen Verkehr von der Friedrichstraße fernhalten.“ Um in den politischen Gremien fundiert diskutieren zu können, wünscht sich Stadtrat Walter Zacke, dass zusätzlich zur Verkehrszählung die Verkehrsteilnehmer nach Startort und Ziel befragt werden.

Um den Kfz-Verkehr auf der Friedrichstraße zu reduzieren, müsse bereits in der Zeppelinstraße angefangen werden. „Die Ampel am Landratsamt steht stadteinwärts permanent auf Grün, das verleitet zum Durchfahren“, kritisiert Stadträtin Regine Ankermann. Dass eine Beruhigung der Friedrichstraße Auswirkungen auf andere Straßen habe, hat die Fraktion ihren Ausführung zufolge „auf dem Schirm“. Stadtrat Ulrich Heliosch: „Wir schlagen eine Verkehrsbeobachtung in den umliegenden Straßen vor, um nach einer Probephase eventuell nachjustieren zu können.“