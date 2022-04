Die Feuerwehr ist am frühen Dienstagabend gegen 17 Uhr zu einem Einsatz am Romanshorner Platz ausgerückt. Grund hierfür war nach ersten Informationen der Polizei-Pressestelle die Rauchentwicklung an einer Säule. Diese gehört zu einem Gebäude, in dem ein Edeka-Markt untergebracht ist.

Video: Benjamin Schmidt

Als die Feuerwehr vor Ort ankam, war der Brandherd bereits gelöscht: Passanten hatten nach Angaben von Kommandant Felix Engesser mit einem Feuerlöscher die Rauchentwicklung gestoppt. Auch wurde niemand verletzt. Vermuteter Grund für die Lage: Vermutlich hatte jemand seine Zigarette in die Fugen der Säule gesteckt. Das darunterliegende Material hatte daraufhin angefangen zu qualmen.

Bild: Benjamin Schmidt

Insgesamt waren 21 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz – sowie auch vier Beamte der Polizei, drei Mitarbeiter des Stadtwerks am See und medizinisches Personal.