1500 neue Wohnungen bis 2019: Mit diesem Anspruch verabschiedete der Gemeinderat im Mai 2017 ein Aktionsprogramm und wollte so vor allem den sozialen Wohnungsbau ankurbeln. Was wurde geschafft? Eine Analyse.

Noch sind die Außenanlagen nicht fertig, doch die Häuser stehen: 97 neue Wohnungen in vier Gebäuden im „Karree vier“ am Hägleweg in Jettenhausen sind ab März bezugsfertig. 97 Wohnungen, die die Baubilanz in Friedrichshafen für 2021