Knapp 90 Prozent der ZF-Mitarbeiter in Friedrichshafen machen sich nach Angaben der IG Metall Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Zeit für Protest gegen die Sparpläne der Konzernspitze, meint Helene Sommer, 2. Bevollmächtigte der Gewerkschaft in Bodensee-Oberschwaben.

Klassische Kundgebung „trauen wir uns nicht“

Eine klassische Kundgebung mit mehreren tausend Mitarbeiter „trauen wir uns aber nicht“ wegen der Corona-Situation, erklärte Sommer heute Mittag bei einem Pressegespräch. Die Alternative ist ungewöhnlich: Die Gewerkschaft lädt zur ersten „Mobilitäts-Demonstration“ ein.

ZFler können mit Autos, Fahrrädern oder Rollern daran teilnehmen. Dass der Korso in der Innenstadt wahrscheinlich zu einem Verkehrschaos führen wird, wissen die Organisatoren: „Wir müssen ein starkes Signal setzen“, bitte Helene Sommer die Häfler um Verständnis.

Start um 11.45 Uhr am Messeparkplatz P7

Der Korso startet um 11.45 Uhr am Messeparkplatz P7 und fährt am ZF-Forum vorbei bis zur Riedleparkstraße. Die IG Metall rechnet mit mindestens 1000 Autos und einer etwa zweistündigen Dauer der Demo. Um die Mittagszeit droht in der Innenstadt also Staustufe rot.