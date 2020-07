Die ZF Friedrichshafen AG lädt am Freitag zu ihrer ersten Betriebsversammlung in diesem Jahr ein, die gleichzeitig als Infoveranstaltung deklariert ist. Sie beginnt um 8.45 Uhr und findet erstmals als virtuelle Versammlung statt. Die Mitarbeiter sind aufgerufen, via Skype Broadcast teilzunehmen. Wer dazu keine Möglichkeit hat, kann die Betriebsversammlung über den PC oder das Handy verfolgen oder im Auto an der Messe in Friedrichshafen via Radio-Frequenz teilnehmen.

Wie aus der Einladung hervorgeht, werden im Vorfeld der Vorstandsvorsitzende Wolf-Henning Scheider und der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Achim Dietrich, in einer „Sonderinformation“ über die aktuelle Situation im Unternehmen berichten. Ab 9.45 Uhr kommen der Betriebsrat und die Gewerkschaften zu Wort. Außerdem soll die Belegschaft Antwort auf ihre Fragen bekommen.