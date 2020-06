Friedrichshafen vor 5 Stunden

ZF hat auf offenen Brief der Christlichen Gewerkschaft Metall reagiert – aus Sicht der Gewerkschaft bleiben aber Fragen offen

Positiv bewertet die Gewerkschaft, dass ZF eine „konstruktive Zusammenarbeit mit der Christlichen Gewerkschaft Metall“ für erforderlich hält. „Leider bleiben aber einige Fragen unseres Anschreibens aktuell noch unbeantwortet“, so Sebastian Scheder von der CGM-Landesgeschäftsstelle in Schweinfurt. Hintergrund ist der geplante Abbau von weltweit 12 000 bis 15 000 Arbeitsplätzen in den kommenden fünf Jahren.