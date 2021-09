Friedrichshafen vor 3 Stunden

ZF-Arena darf nicht abgerissen werden: Was das für die VfB-Volleyballer in Friedrichshafen bedeutet

Das Landesamt für Denkmalpflege hat die ZF-Arena in die Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg aufgenommen. Damit rückt zwangsläufig eine Sanierung der langjährigen Spielstätte der VfB-Volleyballer in den Fokus. Die über 50 Jahre alte, frühere Messehalle wurde vor einem Jahr wegen Bauschäden geschlossen.