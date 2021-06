Mehr als fünf Jahrzehnte standen die „Huey“ genannten „Utility Helikopter“ – übersetzt: Mehrzweckhubschrauber – im Dienst der Bundeswehr. Jetzt wurden sie durch den Airbus-Hubschrauber vom Typ H145M ersetzt.

„Wir haben einen Generationswechsel bei der Bundeswehr“, erklärt Oberstleutnant Bodo Schinkel vom Transporthubschrauberregiment 30 in Friedrichshafen, wo „Huey“ auf ihrer Abschiedstour Station machte. Die neue Generation von Helikoptern könne die Piloten mit elektronischen Hilfsmitteln unterstützen, so Schinkel.

Oberstleutnant Bodo Schinkel vor seiner „Huey“. | Bild: Anette Bengelsdorf

Das konnte der alte „Teppichklopfer“ nicht. Diesen Spitznamen hatte er sich aufgrund der typischen Knallgeräusche eingehandelt, die seine Rotorblätter verursachten. Sie entstanden, wenn das nachfolgende Blatt mit Überschallgeschwindigkeit durch die Wirbelschleppe seines Vorgängers sauste.

Der Nachfolger von „Huey“, ein Airbus H145M, hat den Piloten elektronische Hilfsmittel zu bieten. | Bild: Anette Bengelsdorf

Angeblich war der Hubschrauber so schon aus etwa zehn Kilometern Entfernung zu hören. Doch so wie der Teppichklopfer und seine Stangen dem Staubsauger gewichen sind, ist auch die Bell UH-1D ab sofort Geschichte.

Warten auf den Start zum Formationsflug. | Bild: Anette Bengelsdorf

Die Bell UH-1D Die Bell UH-1D, ein leichter Mehrzweckhubschrauber, wurde von Bell Helikopter für die US-Armee entwickelt. Der Helikopter war der erste turbinengetriebene Helikopter der US-Streitkräfte und wurde 1959 in Dienst gestellt. Mit einer Leistung von 1100 PS und etwa 2,2 Tonnen Gewicht war er 220 Stundenkilometer schnell und konnte auf beinahe 5000 Meter Höhe steigen. Ursprünglich als Hubschrauber zur Evakuierung Verwundeter konzipiert, fand er auch als Packesel und Streitross Verwendung.



Die Bundeswehr hatte insgesamt 340 Exemplare im Einsatz, 136 bei der Luftwaffe, 204 beim Heer. Diese und jene, die an den Bundesgrenzschutz geliefert wurden, fertigte Dornier in Oberpfaffenhofen zwischen 1967 und 1971 in Lizenz. Die Erstauslieferung der ersten „Huey“ von Dornier an die Bundeswehr erfolgte am 16. August 1967. Seit 2013 flog das Heer damit die Search-and-Rescue-Einsätze.

Für die Abschieds-Tour zu ausgewählten Flughäfen in Deutschland wurde ein Exemplar mit einer romantischen Sonderlackierung versehen: Soldaten winken der in Richtung Sonnenuntergang entschwindenden „Huey“ zu. Es sei eine Gemeinschaftsidee der Besatzung gewesen, das Design stamme von „Huey“-Pilot Hauptmann Schütt, lässt Oberstleutnant Schinkel wissen.

Die Bell UH-1D war der erste Hubschrauber mit Turbinenantrieb. | Bild: Anette Bengelsdorf

Auch ihn lässt der Abschied nicht kalt. 36 Jahre lang sei er die „Huey“ geflogen, sagt er und fügt hinzu: „Wir sind zusammen groß geworden“. Am 23. Juni wird das Arbeitstier, das sich im Kalten Krieg, bei Katastropheneinsätzen, sowie zahlreichen Auslands- und Search-and-Rescue-Einsätzen bewährt hat, seinen letzten Flug antreten und im Helikoptermuseum in Bückeburg in Rente gehen.

Video: Anette Bengelsdorf

Der vorletzte Flug – jener am Bodensee – sollte aber ein ganz besonderer sein. Staub flog durch die Luft, die vom Lärm der Turbinen und der Rotorblätter bebte, als der alte Helikopter und sein Nachfolger starteten. Im Formationsflug in einem Abstand von jeweils 70 Metern begleiteten die beiden den Zeppelin auf seinem Rundflug Richtung Lindau.