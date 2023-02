Viele Passanten rätseln, was dieser riesige Kasten mal werden soll, der da am Hinteren Hafen gebaut wird. Dafür ist seit Wochen ein Teil des Parkplatzes abgesperrt. Das Hauptzollamt Ulm weiß es: Eine neue Halle für die beiden Zollboote, die auf dem Bodensee nicht nur Jagd auf Schmuggler und Steuerhinterzieher machen, sondern auch bei der Seenotrettung helfen.

Die neue, schwimmende Halle für die Zollboote wird derzeit an Land auf dem Parkplatz Hinterer Hafen in Friedrichshafen gebaut. | Bild: Cuko, Katy

Erst wurden die ‚Buchhorn‘ und die ‚Graf Zeppelin‘ modernisiert, jetzt ist die Halle dran. Nicht mal das Hauptzollamt weiß genau, wie alt das schwimmende Häuschen ist, das an der Mole vertäut war. Möglich, dass es in den 1950er-Jahren gebaut wurde, so die Pressestelle in Ulm. „Genauso gut könnte es aber auch schon älter und nach dem Zweiten Weltkrieg lediglich repariert worden sein“, teilt sie auf Anfrage mit.

Da hätte ein Doppelhaus Platz

Nun sei es allerhöchste Zeit für etwas Neues, um die beiden schnellen Boote sicher und gut unterzubringen. Bei der alten Halle war die Einfahrt zu eng, der notwendige Mittelsteg fehlte. Auch der Außenanleger war zu schmal. Deshalb wird die neue Halle deutlich größer: 13 Meter breit, 22 Meter lang und knapp sieben Meter hoch. Damit ist sie so geräumig, dass ein Doppelhaus darin Platz hätte. Auch die Kosten von etwas mehr als einer Million Euro sind vergleichbar.

Sie sieht fast aus wie ihre große Schwester, die BSB-Werfthalle rund 100 Meter weiter am Fähranleger. | Bild: Cuko, Katy

Von außen sieht die Halle aus wie die Miniaturausgabe der BSB-Werfthalle am Fähreanleger im Hafen. Doch sie ist anders konstruiert. Das Haus lagert auf Schwimmern aus sechs Millimeter starkem Stahlblech. Zusammen mit dem imposanten schwarzen Torbogen bilden sie den schwimmenden Unterbau der Zollboothalle. Damit braucht es die sonst übliche Versteifung mit Bügeln unter der Halle nicht. So können künftig auch Bootstypen mit größerem Tiefgang anlegen. Ein weiterer Vorteil: Bei Niedrigwasser sitzt die Halle nicht auf dem Hafengrund auf.

Das Hafenbecken aus der Vogelperspektive: Am Standort der alten Bootshalle an der Mole (rechts unten) soll auch die neue platziert werden. | Bild: Cuko, Katy

Unverändert bleibt der Standort. Auch die neue Halle wird im nördlichen Teil des Hafenbeckens an der Mole platziert. Die alte Zollboothalle dürfte schon längst in alle Einzelteile zerlegt worden sein. Schon im vergangenen Jahr wurde sie auf dem Wasserweg auf die österreichische Seite des Sees bugsiert. Gesichert und flankiert von mehreren Booten, war es die letzte Reise vor der Verschrottung.

Inzwischen die ist neue Boothalle fast fertig. In zwei bis drei Wochen soll sie eingewassert werden. Ein Manöver, dass technisch „sportlich“ ist, um sie punktgenau ins Wasser zu setzen, meint Hagen Kohlmann, Sprecher des Hauptzollamts in Ulm.