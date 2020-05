Bei der Sitzung des Ortschaftsrats Kluftern im Bürgersaal ist der Kindergartenbedarfsplan 2020/2021 auf der Tagesordnung gestanden. Einstimmig gaben die Räte grünes Licht.

Ortsvorsteher Michael Nachbaur informierte, dass in ganz Friedrichshafen aufgrund neuer Baugebiete ein weiterer Anstieg der Kinderzahlen zu erwarten sei. Wegen der Corona-Pandemie sei die Prognose schwierig und der städtische Bedarfsplan werde nur für ein Jahr erstellt.

Versorgungsquote im Vergleich zur Gesamtstadt überdurchschnittlich

Aktuell bieten die Kindergärten in Kluftern und Efrizweiler sowie der Waldkindergarten Kluftern 145 Plätze für über Dreijährige und 36 für unter Dreijährige an. „Unsere Versorgungsquote, das heißt, die vorhandenen Plätze im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kinder, ist im Vergleich zur Stadt überdurchschnittlich“, sagte Nachbaur. So liege sie für die Null- bis Dreijährigen bei 35 Prozent im Vergleich zu stadtweit 31 Prozent. Für die Drei- bis Sechsjährigen weist Kluftern eine Versorgungsquote von 103 Prozent auf, stadtweit sind es 102 Prozent.

Neuer Kindergarten in Kluftern soll kommen

Insgesamt sei die Versorgung der Häfler Kinder mit Betreuungsplätzen im kommenden Kindergartenjahr gewährleistet, sagte Nachbaur. „Aber nicht jedes Kind wird einen Platz im Wunschinderkarten bekommen.“ Im Zuge des geplanten Klufterner Baugebiets Lachenäcker und der Nachverdichtung soll in der Ortschaft ein weiterer Kindergarten entstehen. „Da haben wir aber noch keine konkrete Planung.“