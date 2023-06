Die Musik, „die gehört dazu zum Fest“, sagt Martin Bucher. Für die Buchers hat der Besuch beim Woizafeschd gerade erst angefangen. Mit einem Halt beim Stand des Schützenvereins, an dem eine der Buchertöchter sich gerade eine Sonnenbrille geschossen hat. Martin Bucher meint die Blasmusik. Gerade weht es Volkstümlich-Schmissiges vom anderen Ende des Festplatzes her. Am Abend davor waren nach 20 Uhr, nach dem Auftritt der Immenstaader Musikkapelle ganz andere Klänge zu hören. Als DJ Markus bei der Woizaparty für die Jugend auflegte. Emely (15 Jahre) hat‘s „wirklich sehr, sehr gut gefallen“.

Josie Bucher (elf Jahre) spielt Klarinette. Da wird für sie der Besuch des Festes schon von daher zur Pflicht, weil nach den Roggenbeurener Musikern die „FIS # K-apelle“, die Gemeinschaftsjugendkapelle der Musikvereine Fischbach, Schnetzenhausen und Kluftern auftritt, bei der Josie im Klarinetten-Register sitzt.

Doch es gibt für die Familie Bucher einen weiteren Grund, weshalb sie alljährlich zum Fest kommt. „Man trifft sich hier mit seinen Nachbarn zum Mittagessen“ – zum traditionellen Salat mit Putenstreifen oder zur deftigen Wildschweinwurst. Ganz wichtig: „Endlich mal genügend Zeit.“ Auch mit jenen, die sonst immer viel zu sehr beschäftigt sind.

Sehr beschäftigt war auch Stefan Öhs. Wie die anderen Helfer aus dem Klufterner Musikverein war auch er eingespannt für die Festvorbereitung. Heute baute er die Hüpfburg mit auf, eine Attraktion für die Kleinen. „Wenn man sieht, wie gut das Fest ankommt“, bezieht sich Öhs auf alle Besucher, „dann ist es eigentlich egal, wie viel Arbeit es macht.“ Andrea Steiner kümmert sich um die Kinder. Nicht bei der Hüpfburg, sondern an einem Tisch vor der Brunnisachhalle. Dort hat die Jugendleiterin des Musikvereins Trompete, Horn und Euphonium ausgelegt. „Wir machen das Woizafeschd ja auch, um Nachwuchs zu finden.“ Ziemlich dringlich sei die Suche nach tiefem Blech, erklärt Steiner. Ja, um Einnahmen für den Verein gehe es auch – neben dem Spaß, den die Klufterner und die Besucher haben.

