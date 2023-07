Ältere Menschen leben in sechs von zehn Fällen bereits länger als 20 Jahre in ihrer Wohnung und besonders häufig auch allein – unter anderem deshalb steht ihnen nach Angaben des Statistischen Bundesamts pro Kopf durchschnittlich die größte Wohnfläche zur Verfügung. Gleichzeitig fehlen laut einer Studie des Pestel-Instituts bundesweit etwa 2,2 Millionen altersgerechte Wohnungen.

60 Prozent der Mieter sind über 60 Jahre alt

Auch bei der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) in Friedrichshafen hat man sich die Altersstruktur der Mieter genauer angesehen und festgestellt: 60 Prozent sind über 60 Jahre alt, knapp zehn Prozent sogar über 80. Viele Senioren lebten inzwischen allein in viel zu großen Wohnungen, die oftmals auch nicht barrierefrei sind, so die SWG. Hier wolle man Abhilfe schaffen.

Friedrichshafen Hier sollen bald knapp 50 günstige Mietwohnungen entstehen Das könnte Sie auch interessieren

Und zwar mit einem Wohnungstauschkonzept. „Das vertraute Umfeld ist vielen Menschen im Alter wichtig“, sagt SWG-Chef Jürgen Schipek. Gleichzeitig könne es für Senioren im dritten Stock eines Gebäudes ohne Aufzug durchaus beschwerlich werden. „Viele leben in Wohnungen, die nicht zu ihren aktuellen Lebensverhältnissen passen“, so Schipek weiter. Neben Senioren, die allein in der geräumigen Familienwohnung leben, seien da junge Familien, die dringend mehr Platz brauchen.

Mieter angeschrieben und Wechsel angeboten

Mit einem Wohnungstausch könnte hier beiden geholfen werden. „Aktuell haben wir unsere langjährigen Mieter im Rentenalter angeschrieben und einen Wechsel in den Fallenbrunnen angeboten, um sich räumlich zu verkleinern“, sagt Matthias Buck, der bei der SWG für den Mieterservice zuständig ist. Im Fallenbrunnen sind zuletzt 85 neue SWG-Wohnungen entstanden. Dort gebe es verschiedene Wohnungsgrößen und Aufzüge in allen Gebäuden.

Matthias Buck, SWG | Bild: Wieland, Fabiane

Mit einem Umzugsservice sollen Hürden abgebaut werden

Um den Wechsel in ein neues Zuhause für ältere Mieter so einfach wie möglich zu gestalten, kümmert sich die SWG auch um die Ummeldung und bietet einen kostenfreien Umzugsservice an. „Mit diesen Angeboten wollen wir Hürden, die einen Wechsel erschweren, nehmen“, betont Schipek. Inzwischen haben sich nach Angaben der SWG 15 Interessenten gemeldet, die zur Besichtigung im Fallenbrunnen waren. Drei Umzüge sind bereits unter Dach und Fach.

Bodenseekreis Überlingerin schafft Platz für Familien, die mehr Wohnraum brauchen Das könnte Sie auch interessieren

Wird durch den Umzug in ein neues Zuhause SWG-Wohnraum mit drei, vier oder fünf Zimmern frei, kann dieser wiederum Familien zur Verfügung gestellt werden. „Wir erhoffen uns, dass dadurch wieder etwas Bewegung ins System kommt und unsere Mieter die jeweils passende Wohnung bekommen“, so Schipek. Dafür will man bei der SWG jetzt in einem nächsten Schritt eine Wohnungstauschbörse aufbauen.