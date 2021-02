Alles begann im Sommer 2019 mit einem Mietaufhebungsvertrag. Sebnem Ögrüncs Räumungsfrist basierend auf diesem Vertrag endete am 1. August 2020. Bis dahin hätte sie eine neue Wohnung finden müssen. Doch ihre Bemühungen blieben vergebens.

Auch die Stadt Friedrichshafen konnte in dem Zeitraum keine Wohnung für sie finden, als Wohnberechtigungsscheininhaberin war sie auf die Wohnungssuchendenliste aufgenommen worden. Sie bat ihren Vermieter um Aufschub und erhielt eine Fristverlängerung bis zum 1. März 2021.

Dieser Termin naht nun rasant und noch immer hat sie keine Lösung gefunden. „Ich habe alles versucht“, sagt die Alleinerziehende, „auch die Kreisbaugenossenschaft hat meine Adresse. Ich schaue regelmäßig auf allen Plattformen.“

Darum benötigt Sohn Devin ein eigenes Zimmer

Für sich und ihre Kinder verfüge sie über einen Wohnberechtigungsschein. Das Problem: Dieser gewährt ihnen lediglich bis zu 75 Quadratmater für 569 Euro. Nicht berücksichtigt ist dabei, dass ihr neunjähriger autistischer Sohn Devin ein eigenes Zimmer benötigt: als Spiel- und Therapiezimmer, vor allem aber als seinen persönlichen Rückzugsort.

Eine Wohnung mit vier Zimmern, die der Wohnberechtigungsschein theoretisch in nach 2008 gefördertem Wohnraum erlaubt, für diesen Betrag zu finden, sei unmöglich. „Wenn ich etwas Passendes sehe, kostet es meist mehr als 1000 Euro Miete monatlich“, schildert sie.

Theoretisch wäre für ein Kind mit Behinderung auch ein Zusatzbetrag zur Miete möglich; diesen hat Ögrünc im September 2019 bereits beantragt, bekam jedoch nur den Wohnberechtigungsschein für eine kleinere Wohnung genehmigt. Sie wendete sich erneut an die Stadtverwaltung, legte Belege vor, dass ein Mehrbedarf tatsächlich vorhanden sei.

Drei Mitarbeiter der Tannenhagschule, die der Junge besucht, führten in ihrem Schreiben aus, dass er idealerweise eine Wohnumgebung benötige, in der Funktionsbereiche klar voneinander getrennt seien, also etwa ein Bereich für Spiel und Beschäftigung, einer für Essen und so weiter.

Zudem sei es wichtig, dass er sich möglichst reizarm und leise beschäftigen könne, da ihn bereits leisere Geräusche und optische Reize ablenken könnten und Stress und Angst verursachen.

Der neunjährige Devin benötigt aufgrund seines Autismus besonders klare Strukturen im Leben. Dazu gehören auch klar getrennte Funktionsbereiche innerhalb der Wohnung, die mit zu wenigen Zimmern nicht umsetzbar sind. | Bild: Lena Reiner/Archivfoto

Darüber hinaus legte Ögrünc ein Schreiben eines Arztes aus dem Fachbereich der Kinder- und Jugendmedizin vor, das attestierte, dass für die Familie mindestens eine Vier-Zimmer-Wohnung in Frage komme.

Sollte diese räumliche Strukturierung nicht umgesetzt werden, sei eine Verstärkung seiner übergreifenden Verhaltensprobleme sehr wahrscheinlich, heißt es in dem ärztlichen Brief weiter.

Die Stadt Friedrichshafen prüfe daher den Antrag erneut, schildert Ögrünc: „Ich habe immer wieder nach dem neuesten Stand gefragt. Zuletzt wurde mir gesagt, der Antrag sei nun ans Land weitergeleitet worden, da die Stadt darüber nicht entscheiden kann.“

Das sagt die Stadtverwaltung Das Verfahren ist nach Angaben der Stadtverwaltung Friedrichshafen ans Regierungspräsidium Tübingen überstellt worden, denn: „Frau Ögrünc hat gegen den Wohnberechtigungsschein Widerspruch eingelegt. Sofern die ausstellende Behörde dem Widerspruch nicht abhelfen kann, muss das Verfahren gemäß Paragraf 73 Verwaltungsgerichtsordnung für die Erteilung eines Widerspruchsbescheides an die nächsthöhere Behörde weitergeleitet werden.“ Weitere Fragen könne man derzeit nicht beantworten, da es sich – wie bereits Ende 2020 mitgeteilt – bei dem vorgetragenen Fall um ein laufendes Verfahren handle, „sodass sich unsere Antwort nur auf statistische Zahlen und gesetzliche Auszüge beziehen kann“. Jeder der Stadtverwaltung gemeldete Haushalt werde nach seiner Dringlichkeit eingestuft: „Wenn eine geeignete Wohnung frei wird, bei der die Stadt Friedrichshafen ein Belegungsrecht hat, wird dem Vermieter ein Belegungsvorschlag unterbreitet, welcher grundsätzlich die drei dringendsten Suchenden beinhaltet.“ Dieser sogenannte Dreiervorschlag sei gesetzlich und vertraglich vorgeschrieben. Mit welchem dieser drei Haushalte der Vermieter dann einen Mietvertrag abschließe, liege alleinig in seinem Ermessen. Im Jahr 2020 hätten für 23 Wohnungen unterschiedlichster Größe, Belegungsvorschläge unterbreitet werden können: „Dem gegenüber stehen über 360 Haushalte, welche aktuell bei uns als wohnungssuchend gemeldet sind.“ Daher sollten auch alle Wohnungssuchenden sich selbst um eine Wohnung bemühen. Ein Merkblatt mit Anlaufstellen erhielten sie dazu von der Stadt.

Währenddessen sucht Ögrünc weiterhin über Onlineportale und Baugenossenschaften eine Wohnung für sich und ihre Kinder und hofft, endlich eine geeignete Lösung zu finden. Ihr Vermieter hat ihr einen allerletzten Aufschub um weitere drei Monate gewährt.