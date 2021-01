Wohnraum ist in der Bodenseeregion nach wie vor knapp. Konstanz, Friedrichshafen oder Lindau gehören laut F+B-Wohnindex zu den 50 teuersten Städten in Deutschland für Mieter. Insbesondere Menschen mit geringem Einkommen tun sich da bei der Wohnungssuche schwer. Unterstützung bekommen sie seit vier Jahren von der Wohnraumoffensive „Herein“ der Caritas Bodensee-Oberschwaben, die sich zum Ziel gesetzt hat, für sozial benachteiligte Menschen ein Zuhause zu finden.

Lea Kopittke | Bild: Caritas

„Wir suchen geeigneten Wohnraum, mieten diesen befristet für ein oder zwei Jahre zu marktüblichen Preisen an und untervermieten ihn an von der Caritas sozial begleitete Mieter – mit dem Ziel, dass später ein Direktmietvertrag geschlossen wird“, wird Lea Kopittke, Caritas-Projektverantwortliche für den Bodenseekreis, in einer Mitteilung zitiert: „Wir freuen uns über jeden Vermieter, der Kontakt mit uns aufnimmt.“

Vermieter für die Wohnraumoffensive gewinnen

Natürlich sei die Suche nach Wohnungen in der Region Bodensee-Oberschwaben auch für die Caritas nicht einfach, dennoch laufe es für „Herein“ nach wie vor gut, zeigt sich die Projektverantwortliche auf SÜDKURIER-Nachfrage zufrieden. Gerade komme sie von einer Wohnungsübergabe in Kressbronn zurück und auch in Friedrichshafen habe sich aktuell eine neue Möglichkeit aufgetan. Zuletzt hatte außerdem eine irakische Familie mit ihrer Unterstützung ein neues Zuhause gefunden. Wie Lea Kopittke berichtet, konnte diese eine Wohnung in Friedrichshafen beziehen. Der Kontakt zur Wohnungseigentümerin sei über die Kirchengemeinde zustande gekommen.

Friedrichshafen Bauland in Friedrichshafen ist weiterhin knapp – das sollten angehende Häuslebauer wissen Das könnte Sie auch interessieren

Im Frühjahr, als während des ersten Lockdowns viele Ferienwohnungen leer standen, hatte sich die Verantwortlichen der Wohnraumoffensive auch Gedanken dazu gemacht, wie diese genutzt werden könnten. „So konnten wir auch den einen oder anderen Vermieter für die Wohnraumoffensive gewinnen“, sagt Lea Kopittke.

Für Menschen, die händeringend nach einer Wohnung suchen

Noch immer gebe es auch in der Region Bodensee-Oberschwaben Menschen – Alleinerziehende, Singles und Familien –, die händeringend nach einer Wohnung suchen. „Es wäre zu schön, wenn wir auch ihnen zu einer Herberge beziehungsweise längerfristigen eigenen Wohnung verhelfen könnten“, so Lea Kopittke.

Kontakt Wer sich für das Projekt interessiert und Wohnraum zur Vermietung anbieten möchte, kann sich bei der Caritas Bodensee-Oberschwaben melden: Telefon 07 51/35 90 89 13, Lea Kopittke: 01 76/13 62 56 56, Informationen im Internet: www.caritas-bodensee-oberschwaben.de und www.herein-kirche.de

Und so funktioniert‘s: Die Caritas sucht im Rahmen des Projekts geeigneten Wohnraum, mietet diesen befristet – für ein oder zwei Jahre – zu marktüblichen Preisen an und untervermietet ihn an von der Caritas sozial begleitete Mieter. Man garantiere als Caritas die Auswahl zuverlässiger Mieter ebenso wie die Miete und bieten den Vermietern somit Risikoabsicherung und Aufwandsminimierung.

Bodenseekreis Vielerorts Wohnungsmangel: Mietpreise am Bodensee und im Hegau sind in Bewegung Das könnte Sie auch interessieren

Die regionale Wohnraumoffensive wird von der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dem Bischöflichen Ordinariat, finanziert und mittlerweile von 14 Städten und Gemeinden im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg unterstützt.