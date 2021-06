Friedrichshafen vor 4 Stunden

Wohnhaus in Fischbach nach Brand einsturzgefährdet

In einem zu einem Wohnhaus ausgebauten Ökonomiegebäude in Fischbach ist am Samstagabend aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben der Polizei niemand. Das Haus ist nach dem Brand allerdings nicht mehr bewohnbar.