Werdende Eltern schätzen den Tettnanger Kreißsaal sehr. Dennoch will Sozialminister Manfred Lucha die Klinik schließen. Bereits heute sorgen Engpässe in der Geburtshilfe für schlimme Geburtserlebnisse.

Der Babyboom am Bodensee ist ungebrochen. 2021 wurden in den beiden Krankenhäusern des Medizin-Campus Bodensee (MCB) 2250 Babys geboren. Besonders beliebt bei den werdenden Müttern ist der Kreißsaal in Tettnang: Hier gab es 952 Geburten, ein Plus